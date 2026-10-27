Γαλλία: Η κυβέρνηση εξέταζε μπλόκο στα social media κατά τις διαδηλώσεις - Τι αποκαλύπτουν δημοσιεύματα

Το Politico, επικαλούμενο κυβερνητικό αξιωματούχο και εργαζόμενο σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών, μετέδωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επικοινώνησε με παρόχους πριν από τις διαδηλώσεις της 24ης Οκτωβρίου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο περιορισμού της πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα ή ακόμη και στο διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων σε επιλεγμένες περιοχές.

Το γαλλικό ψηφιακό μέσο Blast ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τους παρόχους να είναι έτοιμοι να αποκλείσουν την πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων το X.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματούχοι από το γραφείο του Λεκορνί, το Υπουργείο Τεχνολογίας και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν διέψευσαν ούτε την ύπαρξη της επιστολής ούτε ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο αυτό.

«Αυτό που επιδίωκαν, πάνω απ’ όλα, ήταν να μπλοκάρουν τα κανάλια επικοινωνίας που επιτρέπουν σε ομάδες ατόμων να συναντώνται και να οργανώνονται», δήλωσε εργαζόμενος σε πάροχο τηλεπικοινωνιών, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κυβέρνηση φέρεται επίσης να εξέτασε την απενεργοποίηση λειτουργιών κοινοποίησης τοποθεσίας, ώστε να αποτρέπονται συγκεντρώσεις ατόμων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τις πανεθνικές διαδηλώσεις και ότι 53 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν 410.000 άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων 110.000 στο Παρίσι. Τα συνδικάτα εκτίμησαν ότι η συμμετοχή ανήλθε σε σχεδόν 800.000 σε όλη τη χώρα και σε 250.000 στην πρωτεύουσα.

Το Υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι κατά τις διαδηλώσεις του Σαββάτου λεηλατήθηκαν 24 επιχειρήσεις, έναντι 1.522 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ