Παραιτήθηκε η επικεφαλής της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης μετά τις εκλογές

Η Γκρτσιτς υπέβαλε την παραίτησή της αργά την Τετάρτη, μετά από συνομιλίες με εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σε δήλωσή της ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται πως, για μέρος της κοινής γνώμης, η παραμονή της στη θέση «εκλαμβάνεται προσωρινά ως εμπόδιο στην αλλαγή».

Ο Βούτσιτς, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Πληροφοριών επί Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς τη δεκαετία του 1990, διατηρούσε ασφυκτικό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTV της περιφέρειας της Βοϊβοντίνας ξεκίνησε το βραδινό δελτίο ειδήσεών του τη Δευτέρα ζητώντας συγγνώμη από τους τηλεθεατές, επειδή δεν ανταποκρίθηκε στον ρόλο του. Επικαλέστηκε τη μονομερή ενημέρωση χωρίς κριτική.

Η ανακοίνωση θύμισε ανάλογη κίνηση του κεντρικού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού της Ουγγαρίας τον Ιούλιο. Τότε, μετά την εκλογική ήττα του κόμματος Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, τρεις μήνες νωρίτερα, προβλήθηκε σε μαύρη οθόνη το μήνυμα: «Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να λένε ψέματα. Ζητούμε συγγνώμη που το κάναμε επί πολλά χρόνια».

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατέταξαν τη Σερβία στην 104η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2026, στην χαμηλότερη θέση που έχει καταλάβει ποτέ η χώρα.

Η οργάνωση εκλογικής παρατήρησης Crta ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί πανεθνικής εμβέλειας διέθεσαν τα τρία τέταρτα του χρόνου που παραχωρήθηκε σε πολιτικούς σε εκπροσώπους της κυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι η «Φοιτητική Λίστα» παρουσιάστηκε με αρνητικό τρόπο σε ποσοστό άνω του 80% των περιπτώσεων στις οποίες έγινε αναφορά σε αυτή.

Στην τελευταία ενημέρωσή της την Τετάρτη, η εκλογική επιτροπή της Σερβίας ανακοίνωσε ότι οι φοιτητές εξασφάλισαν 140 έδρες στο 250μελές κοινοβούλιο της χώρας, ενώ το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Βούτσιτς συγκέντρωσε 104 έδρες. Το αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η χώρα αναμένει πλέον να διαπιστώσει ποιον θα επιλέξουν οι φοιτητές για τη θέση του πρωθυπουργού, καθώς και για άλλα καίρια αξιώματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ