Για 17 ολόκληρα λεπτά, κανείς από το κέντρο ελέγχου δεν αντιλήφθηκε ότι το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE κινούνταν προς μια επικείμενη τραγωδία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το τρένο συνέχισε την πορεία του με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα προς δεύτερη αμαξοστοιχία που βρισκόταν ακινητοποιημένη, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση από τα συστήματα ασφαλείας ή τους αρμόδιους ελεγκτές κυκλοφορίας.
Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τα 17 λεπτά που «χάθηκε» το τρένο - «Συνεχίστε με κανονική ταχύτητα», είπε ο ελεγκτής κυκλοφορίας
Νέα στοιχεία και ηχητικά ντοκουμέντα ρίχνουν φως στις στιγμές πριν από το πολύνεκρο δυστύχημα, ενώ οι Αρχές ερευνούν πιθανό συνδυασμό τεχνικών βλαβών και ανθρώπινων λαθών.
Η σύγκρουση, που συγκλόνισε την Ισπανία, φαίνεται να προκλήθηκε από συνδυασμό τεχνικού προβλήματος και ανθρώπινων λαθών. Ηχητικά ντοκουμέντα που δημοσίευσε η El Pais φέρονται να καταγράφουν ελεγκτή κυκλοφορίας να δίνει άδεια συνέχισης της πορείας των αμαξοστοιχιών με κανονικές ταχύτητες, αντί με περιορισμούς ασφαλείας, μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα.
Το AVE μετέφερε 397 επιβάτες, ενώ το δεύτερο τρένο, που βρισκόταν σταματημένο, μετέφερε 147 άτομα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται σε 68 νεκρούς και 107 τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους νοσηλεύονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.
Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το περιστατικό «ανεξήγητο», ενώ οι αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων: γιατί δόθηκε λανθασμένο σήμα από το σύστημα, γιατί επετράπη στο τρένο να συνεχίσει την πορεία του και, κυρίως, γιατί για 17 λεπτά κανείς δεν διαπίστωσε ότι οι δύο αμαξοστοιχίες βρίσκονταν σε πορεία σύγκρουσης.
Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν σε ένα από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων χρόνων στη χώρα.
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