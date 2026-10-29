Συνάντηση Χριστοδουλίδη και Αμπάς: Στο επίκεντρο η ανθρωπιστική στήριξη προς την Παλαιστίνη - «Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τον Παλαιστίνιο ηγέτη, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο πλευρών και υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος από το 1988.

«Η θέση μας όσον αφορά την επίλυση του Παλαιστινιακού είναι ξεκάθαρη, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε παράλληλα ότι η Κύπρος έχει αναπτύξει σημαντικές ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες προς όφελος του παλαιστινιακού λαού, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας κατευθύνεται προς την Παλαιστίνη.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή Παλαιστινίων στο εκπαιδευτικό κέντρο CYCLOPS στη Λάρνακα, καθώς και στη συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αεροπυρόσβεσης στην Πάφο.

«Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων στην περιοχή. Δεν είναι μέρος των προβλημάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Λευκωσία είναι έτοιμη να διαδραματίσει οποιονδήποτε εποικοδομητικό ρόλο κριθεί χρήσιμος από την παλαιστινιακή πλευρά.

Ευχαριστίες Αμπάς για τη στήριξη της Κύπρου

Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Αμπάς εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαχρονική πολιτική και ανθρωπιστική της στήριξη.

Όπως σημείωσε, η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Κύπρο το 1988 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, η οποία, όπως είπε, αντανακλά τη σταθερή υποστήριξη της Λευκωσίας προς τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού.

«Θέλω να τονίσω ενώπιον όλου του κόσμου τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την ανθρωπιστική και πολιτική στήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό», ανέφερε.

Υπέρ της ειρήνης και της λύσης δύο κρατών

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος επανέλαβε τη θέση της παλαιστινιακής ηγεσίας υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης του ζητήματος, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της διεθνούς νομιμότητας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η παλαιστινιακή πλευρά επιδιώκει την ειρήνη όχι μόνο με το Ισραήλ αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ υποστήριξε ότι οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να επιδιώκουν μια ειρηνική πολιτική λύση.

Ο κ. Αμπάς αναφέρθηκε επίσης στις δύσκολες συνθήκες που, όπως είπε, βιώνει ο παλαιστινιακός λαός στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία χαρακτήρισε νόμιμη πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους.

Αναφορά στις ισραηλινές εκλογές

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος σχολίασε ακόμη τις πρόσφατες εκλογές στο Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η παλαιστινιακή πλευρά αναμένει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης ώστε να εξετάσει τις προοπτικές επανέναρξης συζητήσεων για την ειρηνευτική διαδικασία.

Παράλληλα, κάλεσε την Κύπρο να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στις προσπάθειες διαλόγου και ειρήνης στην περιοχή, αξιοποιώντας τις καλές σχέσεις που διατηρεί με όλες τις πλευρές.