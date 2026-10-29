Κόμματα βοήθησαν να μπουν «μαϊμού» αιχμάλωτοι στα μητρώα για λίγες ψήφους - Ζητά επιστροφή επιδομάτων και παρέμβαση της Αστυνομίας ο Βάσος Χρίστου

Με αφορμή τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την καταβολή τιμητικών επιδομάτων σε πρόσωπα των οποίων η ιδιότητα του αιχμαλώτου δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, ο κ. Χρήστου υποστήριξε ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια και ότι ο Σύνδεσμος είχε προειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές.

«Κόμματα βοήθησαν κάποιους να παρεισφρήσουν μέσα σε αυτά τα μητρώα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι παρεμβάσεις έγιναν για την εξασφάλιση εκλογικής υποστήριξης.

«Τους βοήθησαν να μπουν στα μητρώα για να εξασφαλίσουν πέντε, δέκα ψήφους. Και ξέρω περιπτώσεις γι' αυτά τα πράγματα», δήλωσε, χωρίς να κατονομάσει κόμματα ή πρόσωπα.

Οι ισχυρισμοί του για εμπλοκή πολιτικών κομμάτων δεν αποτελούν διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και χρήζουν ανεξάρτητης διερεύνησης.

«Πήραν βεβαιώσεις από αξιωματικούς που γνώριζαν»

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου υποστήριξε ότι ορισμένα πρόσωπα εξασφάλισαν στο παρελθόν βεβαιώσεις αιχμαλωσίας από αξιωματικούς με τους οποίους διατηρούσαν προσωπικές σχέσεις, χωρίς οι βεβαιώσεις αυτές να ανταποκρίνονται, κατά τους ισχυρισμούς του, στα πραγματικά γεγονότα.

Όπως εξήγησε, υπήρξαν περιπτώσεις εφέδρων που κρατήθηκαν για λίγες ώρες ή ημέρες από τον τουρκικό στρατό και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά καταχωρίστηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου. Κατά τον ίδιο, αρχικός σκοπός ορισμένων ήταν να εξασφαλίσουν απαλλαγή από τις υποχρεώσεις της εφεδρείας, χωρίς να γνωρίζουν ότι χρόνια αργότερα θα θεσπίζονταν οικονομικά ωφελήματα για τους αιχμαλώτους.

Ο κ. Χρίστου έκανε ιδιαίτερη αναφορά και σε περιπτώσεις προσώπων που, όπως υποστήριξε, είχαν εγκαταλείψει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την εισβολή και στη συνέχεια περιλήφθηκαν στα μητρώα δικαιούχων. Μάλιστα, περιέγραψε περίπτωση στην οποία αξιωματικός φέρεται να βεβαίωσε ότι είχε συλληφθεί μαζί με άλλο πρόσωπο, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, υπηρετούσε εκείνη την περίοδο σε νοσοκομείο.

Ζητά επιστροφή επιδομάτων και παρέμβαση της Αστυνομίας

Ο Βάσος Χρήστου ξεκαθάρισε ότι ο Σύνδεσμος θα επιμείνει στη διαγραφή από τα μητρώα όσων διαπιστωθεί ότι δεν δικαιούνται την ιδιότητα του αιχμαλώτου πολέμου. Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιστροφής των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί χωρίς νόμιμο δικαίωμα.

Όπως ανέφερε, το βασικό τιμητικό επίδομα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, δηλαδή 2.000 ευρώ ετησίως. Συνεπώς, για μία πενταετία, το ποσό φθάνει τις 10.000 ευρώ ανά δικαιούχο, χωρίς να συνυπολογίζονται άλλα ενδεχόμενα ωφελήματα.

Αποκάλυψε ακόμη ότι ο Σύνδεσμος απέστειλε, μέσω του δικηγόρου του, επιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας πριν από περίπου πέντε με έξι μήνες, ζητώντας να ληφθούν καταθέσεις από εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι η Αστυνομία θα ανέμενε το πόρισμα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προτού προχωρήσει στη λήψη καταθέσεων.

Με την ολοκλήρωση της έκθεσης, ο κ. Χρήστου θεωρεί ότι υπάρχουν πλέον δεδομένα που επιτρέπουν την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών.