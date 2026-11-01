Φλέγεται η Γαλλία: Μολότοφ, δακρυγόνα και εκατοντάδες συλλήψεις σε μαζικές διαδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, βόμβα μολότοφ έβαλε φωτιά στο πόδι αστυνομικού, με έναν διαδηλωτή να σπεύδει να τον βοηθήσει.

Οι κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα ξεκίνησαν ειρηνικά, ωστόσο η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ξέσπασαν συγκρούσεις. Οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για έναν σκληρό πυρήνα μερικών εκατοντάδων ατόμων που προκαλούσαν τα επεισόδια.

70.000 αστυνομικοί σε όλη τη Γαλλία

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την ανάπτυξη 70.000 αστυνομικών σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω ταραχών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις διαδηλώσεις συμμετείχαν 320.000 άνθρωποι σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι οργανώσεις νεολαίας ανεβάζουν τον αριθμό στους 500.000.

Επεισόδια καταγράφηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λυών, η Μασσαλία και το Μπορντό. Τουλάχιστον 290 άτομα συνελήφθησαν σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Φοιτητές, συνδικάτα και μέλη των Κίτρινων Γιλέκων συντονίζουν για ακόμη μία φορά τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τον πληθωρισμό και την κυβερνητική αδράνεια, όπως καταγγέλλουν, επί προεδρίας Εμανουέλ Μακρόν.

Νέες κινητοποιήσεις την Τρίτη και την Πέμπτη

Οι αρχές βρίσκονταν σε επιφυλακή μετά το κάλεσμα για συγκεντρώσεις στο κέντρο του Παρισιού, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που ίσχυε.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να κινηθούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας, συγκεντρώθηκαν στη Βαστίλη, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να τους εμποδίσουν.

Σε αφίσα που υπήρχε στη διαδήλωση αναγραφόταν το σύνθημα «ραντεβού στις 8 η ώρα στο Σατλέ», τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση από τα συνδικάτα. Παράλληλα, μαθητές έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς λυκείων την Τρίτη και την Πέμπτη, διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική αδράνεια.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ