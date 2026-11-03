Το 92% των νέων ηλικίας 16 έως 20 ετών στη Γαλλία θεωρεί απολύτως δικαιολογημένες τις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Οικονομικής Έρευνας και Εφαρμογών της Γαλλίας (Cepremap) και της Ανώτατης Σχολής Εμπορικών Μελετών του Παρισιού (HEC Paris). Για τη μελέτη πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 1.077 νέους αυτής της ηλικιακής ομάδας.
Γαλλία: Το 92% των νέων δικαιολογεί τις διαδηλώσεις - Τι τους ανησυχεί για το μέλλον
Έρευνα σε 1.077 άτομα ηλικίας 16 έως 20 ετών καταγράφει τις απόψεις τους για τις διαδηλώσεις, την πολιτική και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική τους τοποθέτηση, οι μισοί περίπου ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν πρόσκεινται σε κάποιο κόμμα. Το 20% τοποθετήθηκε στην ακροαριστερά, το 13% στην ακροδεξιά, ενώ 8,5% δήλωσε κεντροαριστερό και άλλο 8,5% κεντροδεξιό.
Σύμφωνα με το συνοδευτικό σημείωμα της μελέτης, οι διαδηλώσεις έγιναν, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, λιγότερο για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων και περισσότερο λόγω της αβεβαιότητας των νέων για το μέλλον τους και της πεποίθησής τους ότι η δημοκρατία στη Γαλλία δυσλειτουργεί.
Εννέα στους δέκα ερωτηθέντες, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, θεωρούν ότι το βασικό πρόβλημα είναι πως η οικονομική πίτα δεν μεγαλώνει. Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οκτώ στους δέκα που δηλώνουν ότι ανήκουν στον χώρο της δεξιάς.
Η πλειονότητα όσων τοποθετούνται στην ακροαριστερά αποδίδει την αβεβαιότητα για το μέλλον και τις δυσλειτουργίες της δημοκρατίας κυρίως στις κοινωνικές ανισότητες και την υπερσυγκέντρωση του πλούτου. Οι νέοι αυτοί συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και θεωρούν θεμιτή τη σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις.
Αντίθετα, η πλειονότητα όσων τοποθετούνται στην ακροδεξιά θεωρεί ότι οι κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από τους μετανάστες. Δεν συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και αποδίδουν πρωταρχική σημασία στην τήρηση της τάξης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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