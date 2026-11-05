Απειλές για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean προς Μιλάνο και Βιέννη - Προσγειώθηκαν κανονικά σε Μιλάνο και Βιέννη

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Πρώτο Θέμα, η πρώτη απειλή αφορούσε πτήση της Aegean που αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο. Παρά την κινητοποίηση που προκάλεσε το προειδοποιητικό τηλεφώνημα, το αεροσκάφος συνέχισε την πορεία του και προσγειώθηκε κανονικά στο ιταλικό αεροδρόμιο.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και σε δεύτερη πτήση της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, η οποία αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό την αυστριακή πρωτεύουσα. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε απειλή για βόμβα, ωστόσο το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στη Βιέννη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των απειλών ή την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Μπαράζ απειλών στην Ευρώπη

Τα περιστατικά στις δύο πτήσεις της Aegean σημειώνονται την ώρα που αρκετές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ανάλογες απειλές, οι οποίες προκαλούν αναστάτωση στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, περισσότερες από δέκα πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έγιναν στόχος απειλών για βόμβες την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν πρωτόκολλα ασφαλείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να πραγματοποιηθούν εκτροπές αεροσκαφών προς άλλα αεροδρόμια. Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, η οποία κατευθύνθηκε σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία, καθώς και πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, που εκτράπηκε προς τη Βιέννη.

Ανάλογες απειλές δέχθηκαν επίσης πτήσεις των Finnair, Ryanair και LOT, προκαλώντας πρόσθετους ελέγχους ασφαλείας. Οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί σε αρκετά από τα επηρεαζόμενα αεροσκάφη δεν έχουν εντοπίσει εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα περιστατικά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί εάν οι απειλές συνδέονται μεταξύ τους ή προέρχονται από κοινή πηγή.