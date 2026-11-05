Έληξε ο συναγερμός για τις δύο πτήσεις της Aegean: Αβάσιμες οι απειλές για βόμβες - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Aegean, οι απειλές αφορούσαν την πτήση Α3552 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και την πτήση Α3860 από την Αθήνα προς τη Βιέννη.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες και διαπιστώθηκε ότι οι απειλές δεν ευσταθούσαν, οι δύο πτήσεις αναχώρησαν από τα αντίστοιχα αεροδρόμια.

«Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», υπογραμμίζει η Aegean στην ανακοίνωσή της.

Μπαράζ απειλών σε ευρωπαϊκές πτήσεις

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν εν μέσω σειράς ανάλογων απειλών που καταγράφηκαν την ίδια ημέρα σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, περισσότερες από δέκα πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έγιναν στόχος απειλών για βόμβες, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την εκτροπή αεροσκαφών προς άλλα αεροδρόμια.

Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνονται πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, η οποία κατευθύνθηκε σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία, καθώς και πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, η οποία εκτράπηκε προς τη Βιέννη.

Ανάλογες απειλές αναφέρθηκαν και σε πτήσεις των Finnair, Ryanair και LOT, οδηγώντας σε πρόσθετους ελέγχους ασφαλείας. Σε αρκετά από τα αεροσκάφη που ελέγχθηκαν δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των περιστατικών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί εάν οι απειλές συνδέονται μεταξύ τους ή προέρχονται από κοινή πηγή.

Η ανακοίνωση της Aegean

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».