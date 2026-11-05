Ένοχοι για ζημιές σε υποβρύχια καλώδια στη Φινλανδία ο καπετάνιος και μέλος πληρώματος

Στις 31 Δεκεμβρίου, η Φινλανδία συνέλαβε το πλοίο στον κόλπο της Φινλανδίας, ενώ αυτό κατευθυνόταν από τη Ρωσία προς το Ισραήλ. Η σύλληψη έγινε λόγω υποψιών ότι προκάλεσε ζημιές σε καλώδια που συνδέουν το Ελσίνκι με την Εσθονία.

Η Φινλανδία έχει εντείνει τις προσπάθειες για την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών της, μετά από σειρά περιστατικών με καλώδια και αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα από το 2022.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένη δολιοφθορά.

Οι κατηγορούμενοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί ταξιδιωτικοί περιορισμοί, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αμφισβήτησαν τη δικαιοδοσία της Φινλανδίας στην υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ