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Διεθνή

Ένοχοι για ζημιές σε υποβρύχια καλώδια στη Φινλανδία ο καπετάνιος και μέλος πληρώματος

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Δικαστήριο έκρινε τον καπετάνιο και ένα μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου Fitburg ένοχους για διακεκριμένη δολιοφθορά σε δύο καλώδια τηλεπικοινωνιών στον κόλπο της Φινλανδίας.

Ένοχοι για πρόκληση ζημιών σε δύο υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών στον κόλπο της Φινλανδίας κρίθηκαν ο καπετάνιος και ένα μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου Fitburg, σύμφωνα με ανακοίνωση δικαστηρίου στη Φινλανδία. Οι ζημιές σημειώθηκαν πέρυσι.

Στις 31 Δεκεμβρίου, η Φινλανδία συνέλαβε το πλοίο στον κόλπο της Φινλανδίας, ενώ αυτό κατευθυνόταν από τη Ρωσία προς το Ισραήλ. Η σύλληψη έγινε λόγω υποψιών ότι προκάλεσε ζημιές σε καλώδια που συνδέουν το Ελσίνκι με την Εσθονία.

Η Φινλανδία έχει εντείνει τις προσπάθειες για την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών της, μετά από σειρά περιστατικών με καλώδια και αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα από το 2022.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένη δολιοφθορά.

Οι κατηγορούμενοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί ταξιδιωτικοί περιορισμοί, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αμφισβήτησαν τη δικαιοδοσία της Φινλανδίας στην υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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