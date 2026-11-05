Ένοχοι για πρόκληση ζημιών σε δύο υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών στον κόλπο της Φινλανδίας κρίθηκαν ο καπετάνιος και ένα μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου Fitburg, σύμφωνα με ανακοίνωση δικαστηρίου στη Φινλανδία. Οι ζημιές σημειώθηκαν πέρυσι.
Ένοχοι για ζημιές σε υποβρύχια καλώδια στη Φινλανδία ο καπετάνιος και μέλος πληρώματος
Δικαστήριο έκρινε τον καπετάνιο και ένα μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου Fitburg ένοχους για διακεκριμένη δολιοφθορά σε δύο καλώδια τηλεπικοινωνιών στον κόλπο της Φινλανδίας.
Στις 31 Δεκεμβρίου, η Φινλανδία συνέλαβε το πλοίο στον κόλπο της Φινλανδίας, ενώ αυτό κατευθυνόταν από τη Ρωσία προς το Ισραήλ. Η σύλληψη έγινε λόγω υποψιών ότι προκάλεσε ζημιές σε καλώδια που συνδέουν το Ελσίνκι με την Εσθονία.
Η Φινλανδία έχει εντείνει τις προσπάθειες για την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών της, μετά από σειρά περιστατικών με καλώδια και αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα από το 2022.
Το δικαστήριο ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένη δολιοφθορά.
Οι κατηγορούμενοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί ταξιδιωτικοί περιορισμοί, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αμφισβήτησαν τη δικαιοδοσία της Φινλανδίας στην υπόθεση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.