Ρώσοι εξτρεμιστές πίσω από τις απειλές για βόμβες στα αεροπλάνα: Υπογράφουν ως «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» - «Ο ουρανός σας θα βαφτεί κόκκινος» (φωτο)

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ορισμένα από τα απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα έφεραν την υπογραφή των «Μαχητών του Ανδρικού Κράτους» (Male State Fighters), παραπέμποντας σε ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση της Ρωσίας.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα μηνύματα στάλθηκαν πράγματι από την οργάνωση, ούτε ότι αυτή βρίσκεται πίσω από το σύνολο των περιστατικών.

«Ο ουρανός σας θα βαφτεί κόκκινος»

Σε ένα από τα μηνύματα που περιήλθαν σε γνώση του AFP, οι αποστολείς εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις απειλές, χρησιμοποιώντας απειλητική και αντιφεμινιστική ρητορική.

«Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα, προειδοποιώντας για έκρηξη μέσα σε 60 λεπτά και καταλήγοντας με τη φράση «ο ουρανός σας θα βαφτεί κόκκινος».

Stamattina alle 7:26 un’email ha fatto scattare l'allarme bomba negli aeroporti: "Sui voli Helsinki-Italia e Dublino-Italia ci sono esplosivi. Il vostro regime femminista se ne ricorderà. Oggi il vostro cielo sarà rosso". La firma: "Stato Maschile". Cos'è questo gruppo?⬇️ https://t.co/L9WiVAAaet — Simone Alliva (@SimoneAlliva) November 5, 2026

Μία από τις απειλές αφορούσε πτήση με προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας, ενώ αντίστοιχα μηνύματα στάλθηκαν και στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το AFP, δύο πτήσεις από το Ελσίνκι και το Δουβλίνο προς τη Ρώμη έγιναν στόχος ηλεκτρονικών απειλών, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης των αεροδρομίων της ιταλικής πρωτεύουσας.

Τα μηνύματα, γραμμένα στα ιταλικά, περιείχαν παρόμοιες αναφορές και έφεραν επίσης την υπογραφή της συγκεκριμένης οργάνωσης.

🔵"L'esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso": si conclude così la mail con allarmi bomba arrivata negli scali italiani firmata dai 'Combattenti dello Stato maschile'. Una firma che rimanda al movimento russo ultranazionalista e misogino. https://t.co/6emLL0vAO2 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 5, 2026

Τι είναι το «Ανδρικό Κράτος»

Το «Ανδρικό Κράτος» είναι ακροδεξιό κίνημα που εμφανίστηκε στη Ρωσία και έχει συνδεθεί με μισογυνιστικές θέσεις και τη χρήση ναζιστικών συμβόλων.

Το 2021 χαρακτηρίστηκε εξτρεμιστική οργάνωση από ρωσικό δικαστήριο και απαγορεύτηκε η δράση του στη χώρα.

Σύμφωνα με το AFP, το κίνημα υποστήριξε στη συνέχεια τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Παρά ταύτα, δεν έχουν προκύψει επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν την πραγματική ηγεσία ή μέλη του με τις συγκεκριμένες απειλές για βόμβες.

Τουλάχιστον 27 πτήσεις επηρεάστηκαν στην Ευρώπη

Το νέο κύμα απειλών προκάλεσε εκτεταμένη κινητοποίηση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με τουλάχιστον 27 επιβατικές πτήσεις να δέχονται προειδοποιήσεις για εκρηκτικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με το Reuters.

Σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν εκτροπές αεροσκαφών, έκτακτοι έλεγχοι και συνοδείες από μαχητικά αεροσκάφη.

Μεταξύ των περιστατικών ήταν πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, η οποία κατευθύνθηκε σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία, καθώς και πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, που εκτράπηκε προς τη Βιέννη.

Οι έλεγχοι δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Ανάμεσα στις πτήσεις και δύο της Aegean

Στο κύμα απειλών περιλαμβάνονταν και δύο πτήσεις της Aegean, η Α3552 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και η Α3860 από την Αθήνα προς τη Βιέννη.

Σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για τις απειλές και ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την επιβεβαίωση ότι οι απειλές ήταν αβάσιμες, οι δύο πτήσεις αναχώρησαν.

Παρά την αναστάτωση, οι ευρωπαϊκές αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε επίσημο συμπέρασμα για την προέλευση των μηνυμάτων ή για το κατά πόσον πρόκειται για συντονισμένη επιχείρηση.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, επισήμανε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με πιθανή σύνδεση των περιστατικών.

Με πληροφορίες από iefimerida