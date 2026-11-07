Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις για τέταρτο Σάββατο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Στις διαδηλώσεις της Πέμπτης συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι: 575.000, σύμφωνα με τις αρχές, και 1,6 εκατομμύρια, σύμφωνα με το συνδικάτο CGT. Οι διαδηλωτές διεκδίκησαν ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης.

Η νέα κινητοποίηση αποσκοπεί στη διατήρηση της πίεσης, δύο ημέρες πριν από τον κοινωνικό διάλογο με τα συνδικάτα και τους εργοδότες, τον οποίο συγκαλεί η κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί. Για το απόγευμα της ίδιας ημέρας έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις.

Σε επιστολή που έστειλε χθες στους κοινωνικούς εταίρους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, εν μέσω ενός ιδιαίτερα φορτισμένου κοινωνικά φθινοπώρου, διαβεβαίωσε ότι «ακούει τις προσδοκίες που διατυπώνονται για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη», καθώς και τις «ανησυχίες» των εργοδοτών. Ο διάλογος, δήλωσε, θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων».

Ο φορέας συντονισμού οργανώσεων νέων και περιφερειακά συνδικάτα κάλεσαν σε διαδήλωση και πορεία «εναντίον της ακρίβειας και υπέρ της νεολαίας». Η πορεία θα ακολουθήσει εγκεκριμένη διαδρομή στο Παρίσι, ανάμεσα στις πλατείες Ρεπουμπλίκ και Νασιόν, όπως έγινε και την Πέμπτη.

Το συντονιστικό όργανο των «κίτρινων γιλέκων» αποφάσισε να κινηθεί ανεξάρτητα, διαχωρίζοντας τη θέση του από τα συνδικάτα. Κάλεσε σε ξεχωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Κονκόρντ, για την οποία οι αρχές δεν έχουν δώσει άδεια.

«Θα είμαστε στην Κονκόρντ στις 14.00 και θα μείνουμε εκεί έως τις 19.00», δήλωσε χθες στον Τύπο ο Μπενζαμέν Μπαλ, μέλος του συντονιστικού οργάνου, εξερχόμενος από την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού. Παρά την απαγόρευση της κινητοποίησης από την αστυνομική διεύθυνση, πρόσθεσε: «Καλούμε σε μαζική ανυπακοή».

Η επιλογή της πλατείας δεν είναι τυχαία, ανέφερε ο δικηγόρος των «κίτρινων γιλέκων» Νταβίντ Λιμπεσκίντ. Η Κονκόρντ είναι «ένα εμβληματικό σημείο, κοντά στην Εθνοσυνέλευση, ένα σημείο εξουσίας, καθώς οι διεκδικήσεις μας είναι πολιτικές».

Τα «κίτρινα γιλέκα» αναμένουν περίπου 120 διαδηλώσεις σήμερα σε όλη τη χώρα, αριθμός πολύ μικρότερος από τις 1.700 κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου.

Μετά την κινητοποίηση της Πέμπτης, η οποία «γενικά κύλησε ομαλά», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι αρχές θέλουν να αποτρέψουν με κάθε κόστος την επανάληψη των ταραχών και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, το πρώτο Σάββατο των διαδηλώσεων.

Η ενισχυμένη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας συνεχίζεται. Σε όλη τη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ