Με... 23 ευρώ αύξηση στον κατώτατο μισθό επιχειρεί η γαλλική Κυβέρνηση να κατευνάσει τα πνεύματα - «Ανεπαρκή» και «ψίχουλα» την χαρακτήρισαν τα συνδικάτα

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η τρίτη αύξηση που δίνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και το συνολικό ποσό που έχει δοθεί στους εργαζόμενους από αυτές τις αυξήσεις φτάνει τα 75 ευρώ. Η αύξηση θα δοθεί από την 1η Δεκεμβρίου αντί της 1ης Ιανουαρίου, προκειμένου να ωθήσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

«Αυτή η αύξηση στοιχειοθετήθηκε (…) έτσι ώστε να μην είναι πηγή καταστροφής θέσεων εργασίας», υπογράμμισε ο Λεκορνί.

Από την πλευρά τους τα συνδικάτα αντέδρασαν και θεωρούν ότι είναι «ψίχουλα», όπως εκτίμησε το αριστερό συνδικάτο. Άλλοι θεωρούν μεν ότι αυτό το μέτρο είναι ανεπαρκές, χαιρετίζουν δε τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων, κυρίως μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων.

Το αριστερό συνδικάτο ανακοίνωσε ήδη μία νέα απεργιακή κινητοποίηση και συλλαλητήρια για τις 17 Νοεμβρίου ενώ έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις στη Γαλλία, τόσο την Τρίτη (10/11) όσο και το Σάββατο (14/11).

Σημειώνεται ότι ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σήμερα στα 1,477, 93 ευρώ και σύμφωνα με τον Λεκορνί, η αύξηση που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, είναι «η δεύτερη σημαντικότερη αύξηση μέσα σε 20 χρόνια, δεν πρέπει να την περιφρονούμε».

Ενώ τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους ο ελάχιστος μισθός παραμένει κάτω από τον κατώτατο, ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού διαβεβαίωσε ότι η αύξηση αυτή θα αποτελέσει «χείρα βοηθείας (coup de pouce), αλλά και ώθηση (coup de boost)».

Η επικεφαλής του συνδικάτου CFDT Μαριλίζ Λεόν δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο πρωθυπουργό ότι η αύξηση είναι «ανεπαρκής», ενώ η επικεφαλής του CGT Σοφί Μπινέ τη χαρακτήρισε «ψίχουλα» και πρόσθεσε: «Δεν ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε ελεημοσύνη».

Η Γαλλία συνδυάζει έναν από τους υψηλότερους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο ελάχιστος μισθός ισοδυναμούσε με το 67% του μέσου εισοδήματος το 2024, ενώ το 12,7% των υπαλλήλων πληρώνονται με τον κατώτατο ή κοντά στον κατώτατο μισθό, συγκριτικά με το 8% στη Γερμανία και το 3,5% στην Ολλανδία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι αλλαγές στον κατώτατο μισθό, ο οποίος στη Γαλλία αυξάνεται συνήθως αυτόματα ανάλογα με τον πληθωρισμό τον Ιανουάριο και μερικές φορές και στα μέσα της χρονιάς, έχουν ως εκ τούτου ένα ιδιαίτερα ευρύ αντίκτυπο στο εργατικό κόστος και είναι ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS