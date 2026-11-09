67ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Συναρπαστική «Θάλασσα από γυαλί» και βίαιη ενηλικίωση σε Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων

Ελεύθερα εμπνευσμένη από τη «Θέλμα και Λουίζ» του Ρίντλεϊ Σκοτ, η «Θάλασσα από γυαλί» είναι μια συναρπαστική ταινία με δύο εξαιρετικές ερμηνείες. Η 65χρονη Βαγγελιώ, μετά τον θάνατο του συζύγου της, αποφασίζει να πάει διακοπές. Σε ένα τουριστικό θέρετρο που έχει ερημώσει για τον χειμώνα γνωρίζει τη Βίκυ, μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί τον αλκοολικό και βίαιο πατέρα της. Όταν εκείνος ξεσπά, η Βαγγελιώ παρεμβαίνει, με ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Η Βαγγελιώ είναι νοικοκυρά και η Βίκυ εργάζεται ως γκαρσόνα στο θέρετρο του πατέρα της. Και οι δύο αντιμετωπίζουν πατέρες που τις εκμεταλλεύονται και τις καταπιέζουν καθημερινά. Ο πατέρας της Βαγγελιώς είναι άρρωστος και ανάπηρος, με σκληρή, απαξιωτική και αυταρχική συμπεριφορά. Ο πατέρας της Βίκυ είναι αλκοολικός, απαιτητικός και ειρωνικός, διαρκώς οργισμένος και καταστροφικός, ικανός ακόμη και να την πνίξει. Οι δύο γυναίκες αναπτύσσουν σταδιακά έναν ιδιαίτερο δεσμό, αλληλοβοηθούνται και οδηγούνται σε δραματικές, αμετάκλητες καταστάσεις που ανοίγουν τον δρόμο προς την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία τους.

Η απόδρασή τους με το μικρό αυτοκίνητο της Βίκυ καταγράφεται με φρεσκάδα και πειστικότητα. Οι δύο γυναίκες κάνουν ξέγνοιαστες μπάνιο στη θάλασσα —η απελευθερωμένη πλέον Βαγγελιώ δηλώνει πανευτυχής «να φορέσω το νέο μου μαγιό»—, κοιμούνται στην παραλία, μιλούν ελεύθερα, εκμυστηρεύονται η μία στην άλλη και σχεδιάζουν να φύγουν από το νησί. Το γυναικείο αυτό buddy film είναι μια όμορφη ταινία φαντασίας και ταυτόχρονα ένα road movie με γυναίκες φυγάδες, δίνοντας στον σκηνοθέτη, γνωστό από το φιλμ νουάρ «Τετάρτη 04:45», την ευκαιρία να δημιουργήσει μια συναρπαστική ιστορία.

Τη βίαιη ενηλικίωση ενός εφήβου σε Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων αφηγείται η ταινία που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Βρετανού Άσλι Γουόλτερς. Με ζοφερή ατμόσφαιρα, προβλήθηκε για πρώτη φορά στο φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου.

Ο νεαρός Τρόι, αφρικανικής καταγωγής, φτάνει στο Κέντρο έχοντας καταδικαστεί για απόπειρα δολοφονίας. Την ίδια ημέρα εισάγεται και ο Κρίστιαν, πολωνικής καταγωγής, επίσης καταδικασμένος. Παρότι ο Τρόι προσπαθεί να αποφύγει τους πιο επικίνδυνους κρατουμένους, διάφορα πρόσωπα επιχειρούν να τον εκμεταλλευτούν: ένας θέλει να τον χρησιμοποιήσει για να δολοφονήσει έναν επικίνδυνο συγκρατούμενο, ενώ άλλος τον εμπλέκει στη διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία μεταφέρονται στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου με drone. Τον στηρίζουν ο Κρίστιαν —αν και το queer στοιχείο δεν αναπτύσσεται αρκετά πειστικά στο σενάριο— και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικής πρόνοιας Κλέιπολ, μια μορφή υποκατάστατου πατέρα, τον οποίο υποδύεται πολύ καλά ο Στίβεν Γκράαμ, παρότι ο ρόλος δεν αξιοποιείται όσο θα μπορούσε. Στήριγμα είναι και η αποξενωμένη μητέρα του, πρώην χρήστρια ναρκωτικών, που πλέον είναι καθαρή και νηφάλια και έχει ετοιμάσει δικό του δωμάτιο στο νέο της διαμέρισμα. Ο Τουτ Νιότ δίνει μια εντυπωσιακή ερμηνεία στον ρόλο του Τρόι.

Η ταινία δεν προσθέτει κάτι καινούριο στις ιστορίες για κέντρα κράτησης ανηλίκων. Ο Γουόλτερς, γνωστός και από τη σειρά του Netflix «Εφηβεία», σκηνοθετεί με γνώση και φρεσκάδα το σενάριο του Νικ Λαβ, αναδεικνύοντας τη βία που επικρατεί σε ανάλογα ιδρύματα και την έλλειψη συμπάθειας και φροντίδας. Στο φινάλε, ο Κλέιπολ αξιοποιεί την ντροπή που νιώθουν οι κρατούμενοι —και η οποία τους οδηγεί, για να επιβιώσουν, στη βία και την εκμετάλλευση— για να παρουσιάσει ένα πρωτότυπο και όμορφο μάθημα απόρριψής της, οδηγώντας τους νεαρούς κρατουμένους στην κατανόηση και τη φιλία.

Πηγή: ΚΥΠΕ