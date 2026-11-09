Στο Eurogroup η διαδοχή Λαγκάρντ: Δύο υποψήφιοι για την προεδρία - Στους Ευρωπαίους ηγέτες η τελική απόφαση

«Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Όμως, παραδοσιακά, αυτή ήταν μια απόφαση που καθοδηγούνταν από τους ηγέτες. Η σημερινή συνάντηση θα είναι κυρίως σημείο ενημέρωσης και συζήτησης», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση και μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι η Λαγκάρντ έχει ανακοινώσει πως θα παραμείνει στη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου, γεγονός που αφήνει στενά χρονικά περιθώρια. «Φιλοδοξούμε να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους. Το πρόγραμμα είναι σφιχτό, το καταλαβαίνουμε», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, το άρθρο 283 της Συνθήκης προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία. Σε προηγούμενες περιπτώσεις κενής θέσης στην ΕΚΤ ακολουθήθηκαν τα ίδια βήματα: επίσημη σύσταση, διαβουλεύσεις με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύσταση του Συμβουλίου, η οποία διαμορφώνεται από τους υπουργούς της ευρωζώνης και συζητείται επίσης στο Eurogroup.

«Ιστορικά, όμως, αυτή είναι μια πολιτική διαδικασία που καθοδηγείται από τους ηγέτες. Αυτό συνέβη κάθε φορά στο παρελθόν και αυτή είναι η προσδοκία και αυτή τη φορά», είπε. Πρόσθεσε πως το Eurogroup θα κάνει ό,τι μπορεί, σε επίπεδο υπουργών, για να διευκολύνει τη διαδικασία.

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στην κάλυψη περισσότερων από μίας θέσεων στην ΕΚΤ. «Έχουμε τρεις κενές θέσεις, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτό είναι αρκετά πρωτοφανές. Ιστορικά, συζητούσαμε μόνο για την προεδρία της ΕΚΤ», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, αυτό έχει οδηγήσει πολλούς να μιλούν για διαπραγμάτευση ενός συνολικού πακέτου. «Ίσως αυτό να διευκολύνει τα πράγματα. Αλλά, και πάλι, πρόκειται για απόφαση που θα ληφθεί από τους ηγέτες, σε επίπεδο ηγετών», σημείωσε.

Πέρα από τη διαδοχή της Λαγκάρντ, οι ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν για τον διάδοχο της Ίζαμπελ Σνάμπελ, επικεφαλής των επιχειρήσεων αγοράς της ΕΚΤ, η οποία αποχωρεί στις 3 Ιανουαρίου 2027, καθώς και για τον διάδοχο του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο του 2027.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν αναφέρει πριν από τη συνεδρίαση ότι οι τρεις θέσεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ως πακέτο μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της ευρωζώνης: της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

Στην ημερήσια διάταξη του Eurogroup βρίσκεται επίσης η άμυνα, με προσκεκλημένο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Δίνουμε προτεραιότητα στην άμυνα γιατί δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα των δημόσιων προϋπολογισμών μας και των δαπανών γενικότερα», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στις αυξανόμενες πιέσεις από τον πληθωρισμό, το κόστος δανεισμού και τις ανάγκες για δαπάνες.

Υπενθύμισε ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής, η οποία επιτρέπει σε πολλά κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. «Ορισμένα έχουν ήδη ξοδέψει σημαντικά ποσά, άλλα όχι. Τώρα όμως καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα», είπε.

Η συζήτηση για την άμυνα θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις διάχυσης, στις οικονομίες κλίμακας και στις κοινές προμήθειες. «Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και η ευρωπαϊκή συνέργεια», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη «να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο αντίκτυπος κάθε ευρώ που ξοδεύουμε». Κλείνοντας, είπε: «Περισσότερα με λιγότερα είναι το σύνθημα».

Πηγή: ΚΥΠΕ