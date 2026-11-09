Πάνω από 350 τεκμήρια κατατέθηκαν στη δίκη για τον φόνο Δημοσθένους

Ο φόνος διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025. Οι κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι, οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστήριο.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση ενστάσεων που θα υποβάλουν οι δικηγόροι υπεράσπισης για αριθμό τεκμηρίων.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, καθώς και για παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

Πηγή: ΚΥΠΕ