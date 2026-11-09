Περισσότερα από 350 τεκμήρια της υπόθεσης κατατέθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, όπου συνεχίστηκε η δίκη των τριών κατηγορουμένων για τον φόνο εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.
Πάνω από 350 τεκμήρια κατατέθηκαν στη δίκη για τον φόνο Δημοσθένους
Με την κατάθεση περισσότερων από 350 τεκμηρίων συνεχίστηκε τη Δευτέρα η δίκη των τριών κατηγορουμένων για τον φόνο εκ προμελέτης του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.
Ο φόνος διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025. Οι κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι, οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστήριο.
Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση ενστάσεων που θα υποβάλουν οι δικηγόροι υπεράσπισης για αριθμό τεκμηρίων.
Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, καθώς και για παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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