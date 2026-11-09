Ανάλυση δημοσκοπήσεων: Κολλημένη στο αρνητικό η κοινή γνώμη - Σταθερά κοντά στο 60% η «λάθος κατεύθυνση»

Η καμπύλη του Προέδρου

Ο Alpha άρχισε να καταγράφει την ικανοποίηση από τον τρόπο άσκησης των προεδρικών καθηκόντων τον Ιανουάριο, όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο της χρονιάς, με 33%. Τον Μάρτιο το ποσοστό ανέβηκε στο 39% και τον Μάιο, λίγες εβδομάδες πριν από την κάλπη, έφτασε στο 41%. Στη σημερινή μέτρηση επέστρεψε στο 35%, με το 64% να δηλώνει δυσαρεστημένο, από το οποίο 38% «όχι και τόσο» και 26% «καθόλου» ικανοποιημένο. Ανάλογη είναι η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, για το οποίο το 65% εκφράζει δυσαρέσκεια και το 33% ικανοποίηση. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της RAI Consultants, Ολύμπιος Τουμάζος, χαρακτήρισε στον Alpha της Κυριακής τη σημερινή αξιολόγηση της διακυβέρνησης περισσότερο αρνητική παρά θετική με βάση τα αποτελέσματα.

Η πορεία της χώρας

Στην ίδια έρευνα, το 59% θεωρεί ότι η Κύπρος κινείται προς λάθος κατεύθυνση, το 21% ότι βρίσκεται σε σωστή πορεία και το 18% δεν επιλέγει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το ποσοστό της αρνητικής εκτίμησης εμφανίζει σταθερότητα σε όλες τις μετρήσεις από το περασμένο φθινόπωρο. Τον Νοέμβριο του 2025, σε δημοσκόπηση του ΡΙΚ, το 62% έβλεπε τη χώρα σε λάθος κατεύθυνση. Τον Μάιο, δύο εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές, η RealPolls κατέγραφε το ίδιο ποσοστό στο 64,4%.

Το ποσοστό όσων βλέπουν σωστή πορεία κυμαίνεται από 9% στο ΡΙΚ και έως 27,5% στη RealPolls. Το εύρος της αρνητικής εκτίμησης, ωστόσο, παραμένει μεταξύ 59% και 64%,την ίδια περίοδο που η ικανοποίηση από τον Πρόεδρο ανέβηκε αρχικά οκτώ μονάδες, για να υποχωρήσει στη συνέχεια κατά έξι.

Πού εντοπίζεται η δυσαρέσκεια

Η ανάλυση ανά τομέα πολιτικής δείχνει πού συγκεντρώνεται η αρνητική κρίση. Η εξωτερική πολιτική είναι ο μόνος τομέας που συγκεντρώνει ικανοποίηση πάνω από το 50%, με 51%. Αντίθετα, το 69% αποδοκιμάζει την εσωτερική διακυβέρνηση. Από τους επιμέρους τομείς, την καλύτερη αξιολόγηση λαμβάνει η Υγεία, με 46% ικανοποίηση έναντι 54% δυσαρέσκειας. Ακολουθούν το Μεταναστευτικό με 37% έναντι 62%, το Κυπριακό με 32% έναντι 67% και η ασφάλεια του πολίτη με 31% έναντι 68%. Στην Οικονομία η δυσαρέσκεια φτάνει το 70% και στην Παιδεία το 69%.

Τη χειρότερη αξιολόγηση συγκεντρώνει η αξιοκρατία και η πάταξη της διαφθοράς, με 17% ικανοποίηση και 82% δυσαρέσκεια, δώδεκα μονάδες πάνω από τον αμέσως επόμενο τομέα. Το εύρημα συναντά όσα καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις εδώ και έναν χρόνο. Στη μέτρηση του ΡΙΚ τον Νοέμβριο του 2025, η διαφθορά ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας για το 28% των πολιτών. Στη μέτρηση της Stratego/IMR για την Καθημερινή, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές, τα σκάνδαλα και η διαπλοκή βρίσκονταν πρώτα στις συζητήσεις των πολιτών με 45%, ακολουθούμενα από την ακρίβεια και το κόστος ζωής με 43%.

Η δυσαρέσκεια για την οικονομία καταγράφεται σε περίοδο θετικών μακροοικονομικών αξιολογήσεων, με τη Fitch να αναβαθμίζει πριν από λίγες ημέρες την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου σε Α. Η απόσταση αυτή είχε φανεί ήδη από τον Ιανουάριο, όταν στην έρευνα του ΡΙΚ το 39% δήλωνε ότι αντιμετωπίζει δυσκολία με το εισόδημά του και το 14% μεγάλη δυσκολία, έναντι 15% που ζει άνετα.

Το υπόβαθρο της δυσπιστίας

Οι έρευνες πολιτικής κουλτούρας του ΡΙΚ πριν από τις βουλευτικές δίνουν το ευρύτερο πλαίσιο. Τον Ιανουάριο, απογοήτευση για την παρούσα κατάσταση δήλωνε το 31% και άγχος το 18%. Τον Φεβρουάριο, το 47% θεωρούσε ότι το κράτος λειτουργεί χειρότερα από την προηγούμενη πενταετία, ενώ το 35% δεν εμπιστευόταν κανέναν θεσμό, με τα κόμματα και τη Βουλή να καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης, 11% και 16% αντίστοιχα. Στην τελευταία προεκλογική μέτρηση, ένας στους δύο απαντούσε ότι η κοινωνία χρειάζεται βαθιές αλλαγές, ποσοστό αυξημένο κατά δέκα μονάδες σε σύγκριση με το 1996.

Η ανάγνωση ανά κόμμα

Με βάση την ψήφο στις βουλευτικές του Μαΐου, την υψηλότερη ικανοποίηση από τον Πρόεδρο εκφράζουν οι ψηφοφόροι του συγκυβερνώντος ΔΗΚΟ, με 52%, και αμέσως μετά εκείνοι του ΕΛΑΜ, με 51%. Οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ εμφανίζονται ικανοποιημένοι σε ποσοστό 47%, ενώ στο ΑΛΜΑ το ποσοστό περιορίζεται στο 24% και στο ΑΚΕΛ στο 15%. Οι ψηφοφόροι του ΕΛΑΜ, κόμματος της αντιπολίτευσης, αξιολογούν δηλαδή τον Πρόεδρο θετικότερα από εκείνους του ΔΗΣΥ, που τον στήριξε σε μεγάλο βαθμό το 2023.