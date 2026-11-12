Τι θα ζητήσει ο Καναδός Πρωθυπουργός από τον Χριστοδουλίδη – «Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για τον τερματισμό του πολέμου», λέει ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός

Με επίκεντρο την προώθηση της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, αλλά και τις εκκρεμότητες που αφορούν την επικύρωση της συμφωνίας CETA από την Κύπρο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Καναδό Πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, στο περιθώριο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κάρνεϊ αναμένεται να ζητήσει από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να προωθηθεί η διαδικασία επικύρωσης της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ–Καναδά (CETA) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Η CETA αποτελεί συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά και εφαρμόζεται προσωρινά από τις 21 Σεπτεμβρίου 2017. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της συντριπτικής πλειονότητας των δασμών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης επιχειρήσεων στις δύο αγορές, καθώς και την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων. Για την πλήρη θέση της σε ισχύ απαιτείται η επικύρωσή της από όλα τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες.

Η συνάντηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ιρλανδία, όπου μεταβαίνει για να συμμετάσχει στην 9η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ), με κεντρικό σύνθημα «Europe: Strong, Secure and Connected». Η Σύνοδος συγκεντρώνει ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών, με βασικούς στόχους την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της συνεργασίας στην Ευρώπη, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Επιφυλάξεις Μάρτιν για τη στάση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σημαντική θέση στην ατζέντα των εργασιών καταλαμβάνουν οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, Μίχολ Μάρτιν, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο η Ρωσία επιδεικνύει πραγματική διάθεση για την επίτευξη συμφωνίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μάρτιν ανέφερε ότι παραμένει αβέβαιο κατά πόσο έχει μεταβληθεί η στάση της Μόσχας, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα η Ρωσία δεν έχει επιδείξει, κατά την εκτίμηση της ιρλανδικής κυβέρνησης, γνήσιο ενδιαφέρον για την επίλυση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συνάντηση για την Ουκρανία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συνόδου, υπό την κοινή προεδρία του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κ. Ζελένσκι για όσα διαδραματίστηκαν στις συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και να προετοιμάσουν τις επόμενες διπλωματικές επαφές.

«Ελπίζουμε ειλικρινά ότι υπάρχει πλέον ρεαλισμός. Μέχρι σήμερα, η άποψή μας ήταν ότι η Ρωσία δεν έχει επιδείξει γνήσιο ενδιαφέρον για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης. Μένει να φανεί αν αυτό έχει αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός.