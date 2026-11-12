Διορισμοί εκπαιδευτικών: Δευτέρα η νέα συνάντηση με Μιχαηλίδου – «Δεν αλλάζει η φιλοσοφία της πρότασης» ξεκαθαρίζει η ΥΠΑΝ

Για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου προγραμματίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί ο διάλογος για το νέο σύστημα διορισμών, εν μέσω των αντιδράσεων που έχουν προκύψει για τις προωθούμενες αλλαγές.

Η συνάντηση προγραμματίζεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα συγκαλέσουν τα συλλογικά τους όργανα, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών μέτρων. Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΔ έχει προγραμματίσει συνέλευση των γενικών αντιπροσώπων της τη Δευτέρα, ενώ ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ συγκαλούν τα κεντρικά διοικητικά τους συμβούλια την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Αμετάβλητο το χρονοδιάγραμμα

Την ίδια ώρα, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας παραμένει σε ισχύ ο σχεδιασμός για κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου. Στόχος είναι, εφόσον το επιτρέψουν τα χρονικά περιθώρια, να αρχίσει η συζήτησή του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας πριν από το τέλος του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου. Ακολούθως, αναμένεται να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή.

Το βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ ΥΠΑΝ και εκπαιδευτικών οργανώσεων παραμένει η μονιμοποίηση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών χωρίς εξετάσεις κατάταξης, με το Υπουργείο να επικαλείται νομικούς περιορισμούς και τις οργανώσεις να εκφράζουν ανησυχίες για το εργασιακό μέλλον μελών τους.

Πάντως σε παρέμβαση της στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο παραμένει ανοικτό σε εισηγήσεις μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η βασική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης.