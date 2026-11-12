Νέο «ηλεκτροσόκ» στους λογαριασμούς της ΑΗΚ: Ακριβότερο κατά 5% το ρεύμα τον Νοέμβριο

Σημείωσε ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρισμού εκδίδονται καθημερινά, ενώ η αναπροσαρμογή της τιμής καυσίμου γίνεται κάθε τέλος του μήνα.

Η κ. Παπαδοπούλου είπε ότι η τιμή μιας Κιλοβατώρας, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 5%, ανέρχεται στα 33 σεντ και πρόσθεσε πως «παρατηρείται μία αύξηση στην τιμή του ηλεκτρισμού που οφείλεται στην αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων που προκύπτει από τη διεθνή ενεργειακή κρίση που διανύουμε και μας επηρεάζει όλους».

Γι’ αυτό και το θέμα μείωσης του ενεργειακού κόστους απασχολεί και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρόσθεσε.

Η κ. Παπαδοπούλου εξήγησε ότι οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση παρατηρείται στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, αυτή «μετακυλίεται στους καταναλωτές, κάπως ετεροχρονισμένα, γιατί οφείλουμε και διατηρούμε αποθέματα καυσίμων για περίπου δύο μήνες».

«Δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει μείωση και να μην μετακυλιστεί στον καταναλωτή γιατί η ΑΗΚ είναι πλήρως ρυθμιζόμενη», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «οι διατιμήσεις της ΑΗΚ είναι ρυθμιζόμενες και εγκεκριμένες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και πάντα οι χρεώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού ελέγχονται από όλες τις αρμόδιες αρχές».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ