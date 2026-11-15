Περίπου 106.000 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες σε όλη τη Γαλλία, μεταξύ των οποίων 24.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Η συμμετοχή ήταν μικρότερη από εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας, όταν είχαν διαδηλώσει 146.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένων 46.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Γαλλία: 106.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα – 121 συλλήψεις και επεισόδια σε Παρίσι και Λυών
(Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Περίπου 106.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Η συμμαχία των συνδικάτων νεολαίας υπολόγισε τους διαδηλωτές σε 200.000.
Η συμμαχία των συνδικάτων νεολαίας έκανε λόγο για 200.000 διαδηλωτές σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Το περασμένο Σάββατο είχε εκτιμήσει τη συμμετοχή σε 250.000 σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένων 75.000 στην πρωτεύουσα.
Μέχρι τις 18:00, ώρα Κύπρου, είχαν συλληφθεί 121 άτομα σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε το υπουργείο.
Στο Παρίσι, το μεγαλύτερο μέρος της πορείας έφτασε στην Πλατεία του Έθνους «χωρίς να σημειωθούν σημαντικά επεισόδια μέχρι αυτό το στάδιο», δήλωσε η αστυνομία της πρωτεύουσας. Σε άλλο σημείο, μικρή ομάδα πέταξε αντικείμενα προς αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.
Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, έγιναν 22 συλλήψεις ανδρών και εφήβων, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι.
Στη Λυών, δημοσιογράφοι και μέλη συνεργείου του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου BFMTV δέχθηκαν βίαιη επίθεση από διαδηλωτές στο περιθώριο της πορείας. Η αστυνομία παρενέβη για να τους προστατεύσει, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.
Η διαδήλωση στη Λυών, με πορείες για δράση για το κλίμα και για τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων, συγκέντρωσε 8.000 άτομα, σύμφωνα με τις αρχές. Παρότι η ατμόσφαιρα ήταν ειρηνική στο μεγαλύτερο μέρος της πορείας, στο μπροστινό τμήμα δημιουργήθηκαν γρήγορα εντάσεις και σημειώθηκαν μικρής έκτασης συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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