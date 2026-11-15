Έξι στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η διακίνηση και η χρήση ναρκωτικών αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή τους, ενώ το 49% πιστεύει ότι η διακίνηση έχει αυξηθεί εκεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα στοιχεία προκύπτουν από την πρώτη έρευνα για τα ναρκωτικά του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EUDA), με έδρα τη Λισαβόνα.
Ναρκωτικά: Η Κύπρος πρώτη στην Ευρώπη στην ανησυχία για τη χρήση και διακίνηση – Το 78% θεωρεί ότι αποτελούν σοβαρό τοπικό πρόβλημα και το 67% βλέπει αύξηση
Έρευνα της EUDA σε 95.883 άτομα από 35 ευρωπαϊκές χώρες καταγράφει ανησυχίες για τη διακίνηση, τη χρήση και τις επιπτώσεις των ναρκωτικών.
Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις 95.883 ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω από 35 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου Efe.
Το ποσοστό όσων θεωρούν τη χρήση ναρκωτικών σοβαρό τοπικό πρόβλημα κυμαίνεται από 44% στη Δανία έως 78% στην Κύπρο. Μεταξύ των εταίρων εκτός ΕΕ που συμμετείχαν στην έρευνα, το ποσοστό φτάνει το 85% στη Βόρεια Μακεδονία.
Οι απόψεις για την αύξηση της διακίνησης διαφέρουν επίσης. Στην Κύπρο, το 67% πιστεύει ότι η διακίνηση έχει αυξηθεί στην περιοχή του τα τελευταία πέντε χρόνια, έναντι 38% στη Δανία και τη Λιθουανία.
Η εμπλοκή παιδιών και εφήβων στη διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί την κυριότερη ανησυχία δημόσιας ασφάλειας που συνδέεται με τις ουσίες: το 30% των ερωτηθέντων τη θεωρεί σοβαρό ζήτημα. Ακολουθούν η βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, με 27%, και η οδήγηση υπό την επήρεια, με 26%.
Στον τομέα της υγείας, κύρια ανησυχία για το 39% των Ευρωπαίων είναι τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ακολουθούν οι βλάβες που συνδέονται με τα νέα συνθετικά ναρκωτικά, τις οποίες αναφέρει το 30%.
Αντιληπτή διαθεσιμότητα κάνναβης, έκστασης και κοκαΐνης
Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι, ποσοστό 48%, πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν κάνναβη σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ποσοστό ανέρχεται σε 55% μεταξύ των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών, έναντι 42% στα άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω.
Η κοκαΐνη και το έκσταση θεωρούνται λιγότερο διαθέσιμα, αν και περίπου ένας στους τρεις ερωτηθέντες πιστεύει ότι θα μπορούσε να τα αποκτήσει μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Οι τρόποι αντιμετώπισης
Για την καταπολέμηση της διακίνησης, οι πολίτες της ΕΕ εμφανίζονται υπέρ της αυστηρότερης δίωξης: το 39% υποστηρίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των διακινητών και το 37% την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων. Αντίθετα, το 13% τάσσεται υπέρ της νομιμοποίησης και της ρύθμισης των ναρκωτικών.
Οι απόψεις διχάζονται περισσότερο ως προς την αντιμετώπιση της χρήσης. Το 45% υποστηρίζει εντονότερη αστυνομική δράση κατά της εμπορίας και της διανομής, ενώ το 43% τάσσεται υπέρ της παροχής βοήθειας σε άτομα με εξαρτήσεις, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην καθημερινή ζωή.
Η έρευνα καταγράφει επίσης μεγαλύτερη προθυμία για υποστήριξη παρά για τιμωρία των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών και έρχονται σε επαφή με το δικαστικό σύστημα. Το 45% πιστεύει ότι πρέπει να λάβουν υποστήριξη, ενώ το 31% τάσσεται υπέρ της ποινικής καταδίκης ή της φυλάκισης.
Η στάση αυτή δεν συνοδεύεται κατ’ ανάγκη από μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή: το 31% θα ήταν πρόθυμο να έχει ως γείτονα κάποιον που κάνει χρήση ναρκωτικών και το 19% θα δεχόταν να παντρευτεί χρήστη.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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