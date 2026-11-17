Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η αναμονή για το πρώτο νέο παιχνίδι της σειράς εδώ και 13 χρόνια έχει οδηγήσει πολλούς παίκτες να προγραμματίζουν άδειες προκειμένου να αφιερώσουν χρόνο στο παιχνίδι από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Προβλέψεις για εκατομμύρια πωλήσεις

Το GTA VI θεωρείται από πολλούς η πιο αναμενόμενη κυκλοφορία στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι πωλήσεις του θα μπορούσαν να φθάσουν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στους πρώτους τρεις μήνες, δημιουργώντας έσοδα που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, το GTA V, είχε καταγράψει ρεκόρ πωλήσεων, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ταχύτερο χρόνο από οποιοδήποτε άλλο προϊόν ψυχαγωγίας.

Υπερβολικοί οι φόβοι για οικονομικό πλήγμα

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που προειδοποιούν ακόμη και για σημαντικό πλήγμα στην παραγωγικότητα λόγω των εργαζομένων που ενδεχομένως θα απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τον Guardian, ορισμένες από τις εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε έρευνες μικρής κλίμακας ή σε υπολογισμούς χωρίς πλήρη τεκμηρίωση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιβεβαίωσή τους.

Παρότι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι πιθανότατα θα υπάρξει αύξηση των αδειών και των απουσιών, σημειώνουν ότι αντίστοιχα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες μεγάλες κυκλοφορίες βιντεοπαιχνιδιών ή σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα.

Φαινόμενο που δεν είναι πρωτοφανές

Η ερευνήτρια Jacqueline Burgess από το University of the Sunshine Coast δήλωσε στον Guardian ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πιθανή αύξηση των απουσιών από την εργασία, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί μοναδικό φαινόμενο.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και ο κοινωνιολόγος Daniel Joseph του University of Manchester, σημειώνοντας ότι πολλές μεγάλες κυκλοφορίες βιντεοπαιχνιδιών οδηγούν συχνά εργαζόμενους να παίρνουν άδεια για να παίξουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά Dragon Quest στην Ιαπωνία, η οποία στο παρελθόν μετέφερε την ημέρα κυκλοφορίας νέων τίτλων από τις καθημερινές στο Σαββατοκύριακο, εξαιτίας μαθητών που απουσίαζαν από το σχολείο και εργαζομένων που δήλωναν ασθενείς.

Η άλλη πλευρά του GTA VI

Το δημοσίευμα του Guardian επισημαίνει επίσης ότι πίσω από την τεράστια εμπορική επιτυχία του παιχνιδιού υπάρχει και μία λιγότερο προβεβλημένη εργασιακή διαμάχη.

Τον Οκτώβριο, η Rockstar Games, δημιουργός του GTA VI, απέλυσε 34 εργαζομένους σε Βρετανία και Καναδά, απόφαση που το συνδικάτο Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) χαρακτήρισε προσπάθεια παρεμπόδισης συνδικαλιστικής δράσης.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι οι απολύσεις συνδέονταν με διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από δικαστήριο εργασιακών διαφορών στη Γλασκώβη.

Ένας από τους απολυμένους, ο Αυστραλός προγραμματιστής Will Mesilane, ο οποίος εργάστηκε επί δύο χρόνια στην ανάπτυξη του GTA VI, δήλωσε στον Guardian ότι οι απολύσεις είχαν δραματικές συνέπειες για τη ζωή του και ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως συνδέονται με τη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων.

Έτσι, ενώ εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο περιμένουν με αγωνία την κυκλοφορία του GTA VI, μια διαφορετική μάχη για τα εργασιακά δικαιώματα συνεχίζεται παράλληλα στις δικαστικές αίθουσες.