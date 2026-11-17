Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, η κ. Λαζάρου εξήγησε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική συνδέεται τόσο με την κλιματική κρίση όσο και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας των κρατών και των πολιτών.

Δεν υπάρχει προειδοποίηση για επικείμενο πόλεμο

Απαντώντας στις ανησυχίες περί του ότι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτάρκεια 72 ωρών ενδεχομένως να συνδέεται με προετοιμασία για πόλεμο, η κ. Λαζάρου ήταν καθησυχαστική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για προειδοποίηση επικείμενης πολεμικής σύγκρουσης.

Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή στρατηγική ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 και αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε κάθε είδους έκτακτη ανάγκη, από ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι ανθρωπογενείς καταστροφές. Παρότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις λαμβάνονται υπόψη, η σύσταση δεν σημαίνει ότι υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία για επικείμενη απειλή.

«Οι υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης αποτελούνται από ανθρώπους, οι οποίοι επίσης πλήττονται όταν συμβαίνει κάτι», εξήγησε, σημειώνοντας ότι απαιτείται χρόνος για την κινητοποίηση και την ανασυγκρότηση των μηχανισμών αντιμετώπισης.

Τι πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι

Η κ. Λαζάρου διευκρίνισε ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στα εφόδια που διατηρεί ένα νοικοκυριό για 72 ώρες και στο σακίδιο έκτακτης ανάγκης.

Στην πρώτη περίπτωση, οι πολίτες καλούνται να διαθέτουν βασικά είδη που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στο σπίτι ακόμη και αν διακοπούν υπηρεσίες όπως η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πόσιμο νερό, τρόφιμα μακράς διαρκείας, φακοί, ραδιόφωνο με μπαταρίες, απαραίτητα φάρμακα και ένα μικρό ποσό μετρητών, κατά προτίμηση σε μικρά χαρτονομίσματα και κέρματα.

Διαφορετικός είναι ο σκοπός του σακιδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο πρέπει να είναι ελαφρύ, εύκολα προσβάσιμο και γνωστό σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου, το σακίδιο πρέπει να περιλαμβάνει νερό, απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, κουτί πρώτων βοηθειών, μικρό ραδιόφωνο με μπαταρίες, χρήματα και φωτοαντίγραφα σημαντικών εγγράφων.

Το σακίδιο προορίζεται για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πολίτες θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν άμεσα την κατοικία τους και δεν πρέπει να συγχέεται με τα εφόδια αυτάρκειας των 72 ωρών.

Τι γίνεται με τα καταφύγια

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τέθηκε και το ζήτημα της κατάστασης των καταφυγίων στην Κύπρο.

Η κ. Λαζάρου ανέφερε ότι τα καταφύγια έχουν ελεγχθεί, ωστόσο απαιτούνται τακτικοί επανέλεγχοι, καθώς οι χώροι παραμένουν υπό την κυριότητα των ιδιοκτητών τους και η κατάστασή τους μπορεί να μεταβληθεί.

Ερωτηθείσα για περιπτώσεις καταφυγίων που εμφανίζονται καταχωρισμένα αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του χώρου, εκτίμησε ότι τέτοια φαινόμενα δεν υφίστανται σήμερα, χωρίς όμως να το επιβεβαιώσει κατηγορηματικά. Πρότεινε μάλιστα να πραγματοποιηθεί σχετική διερεύνηση μέσω της εφαρμογής SafeCY.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης έχουν αποχαρακτηριστεί αρκετοί χώροι που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να δώσει το σημερινό ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από τα διαθέσιμα καταφύγια, αναφέροντας ότι δεν είχε μπροστά της τα σχετικά στοιχεία.

Πώς θα ενημερώνονται οι πολίτες σε περίπτωση καταστροφής

Αναφορά έγινε και στο σύστημα προειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων, με την κ. Λαζάρου να διευκρινίζει ότι οι ειδοποιήσεις μέσω Cell Broadcast δεν απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της ύπαρξης ραδιοφώνου με μπαταρίες, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης.

Όπως εξήγησε, η Πολιτική Άμυνα διαθέτει επίσης ομάδα επικοινωνίας με δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, προκειμένου να διαχέονται άμεσα σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες προς το κοινό.

Ασκήσεις ετοιμότητας και οδηγός αυτοπροστασίας

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας, με διαφορετικά σενάρια αντιμετώπισης καταστροφών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφατη άσκηση για τσουνάμι.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκτύπωσης οδηγού ετοιμότητας και αυτοπροστασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως υπογράμμισε, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ενημέρωση των πολιτών για τις ενδεδειγμένες ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή.

Τέλος, σε ερώτηση για την ανταπόκριση στην πρόσφατη πρόσκληση εγγραφής εφέδρων στην Πολιτική Άμυνα, ανέφερε ότι οι αιτήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία και δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος συνολικός αριθμός.

Ακούστε όλη την παρέμβαση της κας Λαζάρου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: