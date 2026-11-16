Τα μηνύματα έφεραν και πάλι την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ». Ωστόσο, σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι τα μαθήματα πρέπει να συνεχιστούν κανονικά, χωρίς να εκκενωθούν τα σχολικά συγκροτήματα.

Με βάση τα πρόσφατα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, την απόφαση για την εκκένωση σχολείων δεν λαμβάνουν πλέον οι διευθυντές τους, αλλά οι κατά τόπους νομάρχες.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει επίσης ότι, όταν το ίδιο απειλητικό μέιλ αποστέλλεται σε μεγάλο αριθμό σχολείων, τα μαθήματα δεν διακόπτονται, εκτός αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για τοποθέτηση βόμβας.

Πηγή: ΚΥΠΕ