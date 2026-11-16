Ανοίγοντας τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της LIBE, Χαβιέρ Θαρθαλέχος, ανέφερε ότι η Eurojust υποστήριξε σχεδόν 14.000 υποθέσεις το 2025, περίπου 60% περισσότερες από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Ο αριθμός των κοινών ομάδων έρευνας έφτασε επίσης σε νέο ρεκόρ, τις 412. Η δραστηριότητα του Οργανισμού συνέβαλε στη σύλληψη ή παράδοση περισσότερων από 4.400 υπόπτων και στη δέσμευση ή κατάσχεση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Σε μήνυμά του, ο Επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Μάικλ ΜακΓκραθ, χαρακτήρισε τη Eurojust βασικό πυλώνα της ΕΕ στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Επισήμανε ότι τα εγκληματικά δίκτυα αξιοποιούν ολοένα περισσότερο τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων.

Όπως ανέφερε ο κ. ΜακΓκραθ, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση του Κανονισμού αποσκοπεί στην ενίσχυση της εσωτερικής λειτουργίας, της διακυβέρνησης και της επιχειρησιακής απόδοσης της Eurojust, καθώς και της συνεργασίας της με τα κράτη μέλη, την Europol, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τρίτες χώρες. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η αναλυτική ικανότητα του Οργανισμού, ώστε να εντοπίζει διασυνοριακές συνδέσεις μεταξύ υποθέσεων και νέα εγκληματικά πρότυπα.

Ο πρόεδρος της Eurojust, Μίχαελ Σμιντ, ανέφερε ότι οι περίπου 14.000 έρευνες του 2025 συνιστούν αύξηση περίπου 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Απέδωσε την αύξηση, μεταξύ άλλων, στον ολοένα πιο διεθνή χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος και στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εθνικών Αρχών.

Σύμφωνα με τον κ. Σμιντ, από το ένα τρίτο έως το 40% των υποθέσεων που χειρίζεται η Eurojust αφορούν απάτες, οι οποίες πλέον πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά διαδικτυακά. Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία υποθέσεων και η διακίνηση ναρκωτικών την τρίτη. Αναφέρθηκε επίσης σε υποθέσεις κυβερνοεγκλήματος, διακίνησης μεταναστών, εμπορίας ανθρώπων και τρομοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Eurojust αναφέρθηκε ακόμη στην ανάκτηση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας ότι σήμερα ανακτάται μόνο το 1%-2% αυτών. Επισήμανε επίσης ότι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις εισαγγελικές αρχές τα επόμενα χρόνια.

Στη συζήτηση με βουλευτές και ευρωβουλευτές, η Ευαγγελία Λιακούλη από την Ελλάδα ρώτησε για την ταχύτητα ανταπόκρισης της Eurojust σε αιτήματα, τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές για το νέο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και την ανάγκη ταχύτερης διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Απαντώντας, ο κ. Σμιντ υπογράμμισε τη σημασία της ταχύτητας τόσο για τη διατήρηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων όσο και για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων. Ανέφερε ακόμη ότι η Eurojust επιδιώκει στενότερες σχέσεις με παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και με τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η ευρωβουλεύτρια Λένα Ντιπόν έθεσε ερωτήματα για τις κοινές ομάδες έρευνας, την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των υποθέσεων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και τους πόρους της Eurojust. Ο κ. Σμιντ χαρακτήρισε τις κοινές ομάδες έρευνας ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία κατά του οργανωμένου εγκλήματος και ανέφερε ότι το 2025 υπήρχαν 412 τέτοιες ομάδες. Παράλληλα, είπε ότι θα ήταν υπερβολικό να θεωρηθεί πως η Eurojust είναι πλήρως προετοιμασμένη για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξέφρασε την ανάγκη για περισσότερους πόρους και κοινές επενδύσεις μεταξύ των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργανισμών.

Η Σουζάνα Κορέια, από την πορτογαλική αντιπροσωπεία, έθεσε το ζήτημα των δικτύων διακίνησης μεταναστών και της συνεργασίας μεταξύ κρατών με διαφορετικά νομικά πλαίσια. Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, Χαράλαμπος Αθανασίου, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τρίτες χώρες και στις σχέσεις Eurojust-Europol.

Ο κ. Σμιντ απάντησε ότι για την αντιμετώπιση της διακίνησης μεταναστών απαιτείται συνεργασία και με χώρες εκτός ΕΕ, καθώς τα ανώτερα επίπεδα των εγκληματικών δικτύων βρίσκονται συχνά έξω από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, τόνισε τη σημασία των διεθνών συμφωνιών και των εισαγγελέων-συνδέσμων.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Europol, σημείωσε ότι η συνεργασία είναι καλή, αλλά βασίζεται συχνά σε προσωπικές επαφές και χρειάζεται να αποκτήσει πιο θεσμοθετημένο χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω ενός νέου πλαισίου συνεργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ