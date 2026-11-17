Πρόκειται για τις υποθέσεις Vassiliou and Others v. Cyprus και Zavridou v. Cyprus, στις οποίες η Κύπρος είχε καταδικαστεί για παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής ζωής.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, η απόφαση της Επιτροπής Υπουργών αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς σημαίνει ότι το αρμόδιο όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης έκρινε πως η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώθηκε πλήρως με τις διεθνείς της υποχρεώσεις που απορρέουν από το Άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η υπόθεση του αγνοούμενου της τουρκικής εισβολής

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε Ελληνοκύπριο αγνοούμενο στρατιώτη της τουρκικής εισβολής του 1974, τα λείψανα του οποίου ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στην οικογένειά του το 2000.

Το ΕΔΔΑ είχε διαπιστώσει παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής ζωής λόγω της παράλειψης ενημέρωσης των συγγενών του από την Υπηρεσία Αγνοουμένων σχετικά με την πρόοδο των ερευνών, τον πιθανό θάνατό του και τον τόπο ταφής του.

Η υπόθεση γονικής αποξένωσης

Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε περιστατικό γονικής αποξένωσης ανηλίκων από τη μητέρα τους.

Το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν έλαβαν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την εφαρμογή διαταγμάτων επιμέλειας και φροντίδας που είχε εκδώσει υπέρ της μητέρας το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Λήφθηκαν ατομικά και γενικά μέτρα συμμόρφωσης

Η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε να τερματίσει την επιτήρηση αφού ικανοποιήθηκε, βάσει των εκθέσεων που υπέβαλε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ότι η Δημοκρατία έλαβε τόσο τα απαραίτητα ατομικά όσο και τα γενικά μέτρα συμμόρφωσης.

Όπως αναφέρεται, τα μέτρα περιλάμβαναν αποκατάσταση των επηρεαζόμενων προσώπων στον μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς και αλλαγές σε διοικητικές πρακτικές και νομοθετικές διαδικασίες ώστε να αποτραπούν παρόμοιες παραβιάσεις στο μέλλον.

Τις υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών, εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θέλμα Προδρομίτου.