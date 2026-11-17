Με δηλώσεις της, η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής Μαζωτού, Ελένη Χαϊλή, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της για τις εργασίες που προγραμματίζονται στην περιοχή, αναφέροντας ότι σκοπός της διαμαρτυρίας της Ομάδας Πρωτοβουλίας είναι η προστασία της κοινότητας.

Η κ. Χαιλή δήλωσε απογοητευμένη από την στάση του κράτους στο ζήτημα αυτό, σημειώνοντας ότι η θάλασσα του Μαζωτού είναι ότι πιο όμορφο διαθέτει η γύρω περιοχή και θα έπρεπε να είχε προστατευτεί. Ξεκαθάρισε, ακόμα, ότι σκοπός της συγκέντρωσης κατοίκων στο χώρο όπου προγραμματίζονται οι εργασίες για το οδικό δίκτυο που θα οδηγεί στη μονάδα αφαλάτωσης δεν είναι η εξασφάλιση αντισταθμιστικών μέτρων. «Δεν υπάρχει τίποτε που ν’ αντισταθμίσει την καταστροφή του τόπου μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Χαιλή εξέφρασε την άποψη ότι ο κοινοτάρχης Μαζωτού θα πρέπει να υποβάλει την παραίτηση του, διότι, όπως εξήγησε, δεν αντιπροσωπεύει πλέον την Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής Μαζωτού και μεγάλο αριθμό κατοίκων. Υποστήριξε, δε, ότι ο κοινοτάρχης διαβουλεύτηκε από μόνος του με την Προεδρία της Δημοκρατίας, χωρίς να λάβει υπόψη τη βούληση των κατοίκων. Τις τελευταίες δύο μέρες τα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας παραμένουν συγκεντρωμένα στην περιοχή όπου προγραμματίζεται να γίνει το οδικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί την κινητή μονάδα αφαλάτωσης, δηλώνοντας αποφασισμένα να σταματήσουν, με κάθε τρόπο, τις εργασίες κατασκευής του δρόμου.

Προειδοποιούν, μάλιστα, πως εφόσον οι εργασίες ξεκινήσουν, τότε θα μπουν μπροστά από τις μπουλντόζες. Παράλληλα, η Ομάδα Πρωτοβουλίας ζητά να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα της μονάδας αφαλάτωσης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης που δεν εξετάστηκαν καν, οι οποίες είναι χαμηλότερου κόστους, οικονομικού και περιβαλλοντικού. Υπενθυμίζουμε, ότι το κοινοτικό συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα, κατά πλειοψηφία, να ξεκινήσει συζητήσεις με το κράτος για την παροχή αντισταθμιστικών μέτρων σε σχέση με την κινητή μονάδα αφαλάτωσης, γεγονός που εξόργισε τα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, η οποία παραμένει κάθετα αντίθετη στη λειτουργία του εργοστασίου. Όπως έγινε γνωστό, η μονάδα που προγραμματίζεται θα είναι δυναμικότητας 40.000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα.