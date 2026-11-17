Το αίτημα αφορά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην υγεία, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την παιδεία, καθώς και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Πρόκειται για μέρος του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης που στηρίζει τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους. Η Κύπρος επιβεβαίωσε ότι δεν ανατράπηκαν μέτρα που συνδέονται με ορόσημα και στόχους τα οποία είχαν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ η Επιτροπή αναφέρει ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να δείχνουν το αντίθετο.

Το ορόσημο 19 συνδέεται με την ένατη δόση της μη επιστρεπτέας στήριξης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του RRF και την Εκτελεστική Απόφαση, όλα τα ορόσημα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026. Μέτρα που λήφθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για την αναστολή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία που ενδέχεται να οδηγήσει σε αναλογική μείωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και ανέστειλε την προθεσμία πληρωμής για το ποσό που μπορεί να μειωθεί.

Η Επιτροπή ενημέρωσε την Κύπρο για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το ορόσημο δεν εκπληρώθηκε. Η Λευκωσία έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να υποβάλει παρατηρήσεις πριν από την τελική αξιολόγηση. Αν η Επιτροπή επιβεβαιώσει την εκτίμησή της, θα αφαιρέσει από τα 391 εκατ. ευρώ το ποσό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ορόσημο. Το ποσό θα καθοριστεί με βάση το πλαίσιο μειώσεων και ανακτήσεων του RRF και τη μεθοδολογία αναστολής πληρωμών.

Η προκαταρκτική αξιολόγηση διαβιβάστηκε στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΚΕ), η οποία έχει τέσσερις εβδομάδες για να διατυπώσει γνώμη. Η πληρωμή για τα ορόσημα που εκπληρώθηκαν θα πραγματοποιηθεί μετά τη θετική γνώμη της ΟΚΕ και την έκδοση απόφασης πληρωμής από την Επιτροπή.

Στα βασικά μέτρα του αιτήματος περιλαμβάνονται η αναβάθμιση μονάδων επειγόντων περιστατικών και εξειδικευμένων μονάδων στα κρατικά νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας περίθαλψης. Περιλαμβάνεται επίσης το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας, μέσω τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και στους Κανόνες Εμπορίας και Εκκαθάρισης, ώστε να ενταχθούν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο.

Άλλα μέτρα αφορούν την έξυπνη διαχείριση των δικτύων ύδατος και αποχέτευσης, τα αντιπλημμυρικά έργα και την επέκταση δικτύων πολύ υψηλής συνδεσιμότητας σε περιοχές με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Προβλέπονται ακόμη νέες θέσεις σε δημόσια νηπιαγωγεία για τη στήριξη της επέκτασης της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών, καθώς και δομές για άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα.

Η Κύπρος υπέβαλε το αίτημα στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Καθώς το Ταμείο κλείνει στα τέλη του 2026, τα κράτη μέλη έπρεπε να υλοποιήσουν όλα τα εκκρεμή ορόσημα έως τις 31 Αυγούστου και να υποβάλουν τα τελικά αιτήματα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ