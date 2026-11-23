Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ή εισέπνευσαν καπνό από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε νοσοκομείο του Βερολίνου, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της γερμανικής πρωτεύουσας.
Συναγερμός σε νοσοκομείο του Βερολίνου: Φωτιά σε δωμάτιο ασθενούς, 15 τραυματίες και ένας σε κρίσιμη κατάσταση
Γερμανοί πυροσβέστες. Πηγή: Shutterstock.
Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένας ακόμη σε σοβαρή, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ακόμη ένας σε σοβαρή, ενώ οι υπόλοιποι 13 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, στην ανατολική συνοικία Λίχτενμπεργκ.
Οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Ωστόσο, ο καπνός είχε εξαπλωθεί σε άλλα τμήματα του κτιρίου και χρειάστηκε να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονταν σε αυτά.
Οι δύο τραυματίες που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία υπό την επίβλεψη εντατικολόγων.
Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και τον εξαερισμό του κτιρίου, ο χώρος παραδόθηκε στην αστυνομία, η οποία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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