Το NATO αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα για τον πόλεμο αυτό και τις επιπτώσεις του στην Ευρώπη. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν εντείνει τα πλήγματά τους στην ουκρανική πρωτεύουσα τους τελευταίους έξι μήνες και αρκετοί φοβούνται πως αυτός ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης τον Φεβρουάριο του 2022.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή επιδρομή στη Ντάιμερ, περίπου 45 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, έπληξε κτίριο πέντε ορόφων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Προσωπικό της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έψαχνε στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε εν μέρει, καθώς αναδίδονταν ακόμη καπνοί, σύμφωνα με υλικό που κατέγραψαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο απολογισμός των θυμάτων δεν σταμάτησε να γίνεται πιο βαρύς όσο πέρναγαν οι ώρες κι έφθασε τους 9 νεκρούς σήμερα, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, ο οποίος τόνισε μέσω Telegram ότι «η δουλειά» των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται και σημείωσε λίγο από πριν από τις 03:30 ότι ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 79χρονη, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Νωρίτερα, χθες βράδυ, οι διασώστες έβγαλαν από τα συντρίμμια ζωντανό μικρό παιδί, κατά τον κ. Τκατσένκο.

Πλήγμα σε σούπερ μάρκετ

Σε άλλο τομέα της περιφέρειας, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στη Βίσνεβε, όπου ρωσική επιδρομή έπληξε σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της κοινότητας αυτής.

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν πλήγμα προκάλεσε φωτιά σε σπίτι στην Μπίλα Τσέρκβα, ανέφερε ο περιφερειάρχης Τκατσένκο.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης υποσταθμό του συστήματος ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφερε μέσω Telegram από την πλευρά του χθες το μεσημέρι ο ουκρανός πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι.

Τη νύχτα της Παρασκευή προς Σάββατο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκόπησαν το Κίεβο με drones και πυραύλους με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 7 στην πρωτεύουσα, κατά τις ουκρανικές αρχές.

Την Πέμπτη ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα ανταπέδιδαν τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον της γέφυρας της Κριμαίας, υποσχόμενος αντίποινα «πιο οδυνηρά» από αυτά που κατάφερε «το καθεστώς του Κιέβου» στην υποδομή.

«Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να στρέφει αλλού το βλέμμα. Καταδικάστε αυτή την τρομοκρατία, εγγυηθείτε ότι η Ρωσία θα λογοδοτήσει και δράστε τώρα για να σταματήσετε τους σκοτωμούς αθώων Ουκρανών», σχολίασε μέσω X ο Ντμίτρο Λούμπινετς, επίτροπος του ουκρανικού κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε αντίποινα για τους καθημερινούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια, ο στρατός της Ουκρανίας εντείνει τις δικές του επιθέσεις σε μεγάλο βάθος στη Ρωσία, στοχοποιώντας ειδικά τις ενεργειακές υποδομές.

Πέρα από τη ρωσική επικράτεια, εξαπέλυσε το πρωί του Σαββάτου επίθεση με drones που έβαλε φωτιά στο Sparta II, ρωσικό φορτηγό που έπλεε σε διεθνή ύδατα, στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας, τμήμα θαλάσσιας οδού-κλειδιού για τη Ρωσία.

Χθες, φορτηγό υπό σημαία Μάλτας κατά πληροφορίες, που φέρεται να είναι ρωσικό, καθώς και ρωσικό πολεμικό, υπέστησαν επιθέσεις, για τις οποίες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης, στα ανοικτά και στο λιμάνι της Βεγγάζης αντίστοιχα, ενέργειες που κατήγγειλε ο ΟΗΕ, καλώντας να διενεργηθεί έρευνα και αξιώνοντας να γίνεται σεβαστή η λιβυκή εθνική κυριαρχία.

Το πρωί της Παρασκευής, ρωσικοί πύραυλοι κρουζ κατέπεσαν στη νοτιοανατολική Πολωνία, με αποτέλεσμα έκρηξη και πυρκαγιά, πάντως όχι τραυματισμούς. Προχθές Σάββατο, ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.

Το συμβάν θα απασχολήσει συνεδρίαση του Συμβούλιο του Βόρειου Ατλαντικού, κύριο όργανο πολιτικών αποφάσεων της συμμαχίας εντός της ημέρας στις Βρυξέλλες, ενημέρωσε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της.

Έπειτα από σύνοδο συμμάχων του Κιέβου την Πέμπτη, το Βερολίνο διαβεβαίωσε ότι διαπραγματεύσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι, Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος θα «διεξαχθούν σύντομα». Θα πρόκειται για την πρώτη φορά που θα οργανωθούν διαπραγματεύσεις με αυτό το σχήμα -ή αλλιώς με ευρωπαϊκή συμμετοχή- τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ