Σχεδόν 2.000 προτάσεις για τα δίκτυα διδακτορικών σπουδών MSCA

Η πρόσκληση του 2026 για τα δίκτυα διδακτορικών σπουδών των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε 1.939 προτάσεις από οργανισμούς εντός και εκτός Ευρώπης. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 20% σε σύγκριση με τις 1.616 προτάσεις της πρόσκλησης του 2025.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 628 εκατ. ευρώ, μετά την ενίσχυσή του από την Επιτροπή με επιπλέον 35 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Επιλέξτε την Ευρώπη». Την πρωτοβουλία ανακοίνωσε την 1η Οκτωβρίου 2026 η Επίτροπος Νεοφυών Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτομίας, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα. Η πρόσκληση αναμένεται να στηρίξει περισσότερα από 150 διδακτορικά προγράμματα και πάνω από 2.000 υποψήφιους διδάκτορες.

Οι προτάσεις αφορούν τρεις τύπους δικτύων: 1.732 Τυπικά Διδακτορικά Δίκτυα, 74 Βιομηχανικά Διδακτορικά και 133 Κοινά Διδακτορικά. Η Ζαχαρίεβα ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει τόπος όπου μπορούν να αναπτυχθούν τα κορυφαία ερευνητικά μυαλά και οι τολμηρές ιδέες να οδηγούν σε πρωτοποριακά επιτεύγματα. Πρόσθεσε ότι, με τις δράσεις MSCA και τα επιπλέον 210 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του «Επιλέξτε την Ευρώπη», η Ευρώπη εδραιώνει τη θέση της ως παγκόσμιου κόμβου επιστημονικής αριστείας. Τα πρώτα έργα που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση αναμένεται να αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2027. Για πληροφορίες: Eva Hrnčířová, +32 2 298 84 33, και Ειρήνη Ζαρκαδούλα, +32 2 295 70 65.

Εγκρίθηκαν 10,5 εκατ. ευρώ για τον ελληνικό κλάδο αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 10,5 εκατ. ευρώ για πλοιοκτήτες στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας και αλιείας εσωτερικών υδάτων, καθώς και σκαφών που εξυπηρετούν εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026.

Το καθεστώς αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές καυσίμων για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Θα καλύπτει το πρόσθετο κόστος καυσίμων που αγοράστηκαν από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, με άμεσες επιχορηγήσεις βάσει των αγορών και ανώτατο ποσό 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ειδικότερα το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ και τις ενότητες 1 και 2.1 του METSAF. Έκρινε ότι πληρούνται οι όροι του πλαισίου: η ενίσχυση έχει σαφή εκτιμώμενο προϋπολογισμό και παρέχει προσωρινή στήριξη σε επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Κατά την Επιτροπή, το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας και δεν επηρεάζει τις συναλλαγές κατά τρόπο αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. Η απόφαση θα δημοσιευθεί ως SA.125253 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Για πληροφορίες: Ricardo Cardoso, +32 2 298 01 00, και Luuk de Klein, +32 2 299 47 74.

Πρόταση για Πράξη Κβαντικής Τεχνολογίας και νέο ταμείο

Η Επιτροπή πρότεινε Πράξη για την Κβαντική Τεχνολογία, με στόχο να μετατραπεί η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα σε προϊόντα και υπηρεσίες, να ενισχυθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού και να προετοιμαστούν τα ψηφιακά συστήματα της Ευρώπης για τη μετακβαντική κρυπτογραφία. Η πρόταση θέτει επίσης τις βάσεις για το Ταμείο Κεφαλαίου Κυρίαρχης Τεχνολογίας (Sovereign Tech Equity Fund, STEF).

Οι εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας μπορεί να εκτείνονται από την πλοήγηση χωρίς δορυφόρους έως την ταχύτερη ανακάλυψη φαρμάκων, τις εξαιρετικά προηγμένες μπαταρίες και τις ασφαλείς επικοινωνίες επόμενης γενιάς. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι τεχνολογίες αυτές περνούν πλέον από τα εργαστήρια στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Η Πράξη έχει τρεις πυλώνες: ερευνητική αριστεία, αξιοποίηση της κβαντικής τεχνολογίας και ασφάλεια συστημάτων και προμηθειών. Οι στόχοι θα προωθηθούν μέσω μιας πρωτοβουλίας-πλαισίου για την κβαντική Ευρώπη, η οποία θα συντονίζει ενωσιακά και εθνικά προγράμματα γύρω από κοινές προτεραιότητες για την έρευνα, τη βιομηχανία και την ανάπτυξη. Η πρόταση προβλέπει καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, κοινές υποδομές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και στήριξη της μετάβασης στη μετακβαντική κρυπτογραφία για την προστασία δεδομένων, επικοινωνιών και κρίσιμων υποδομών από μελλοντικούς κυβερνοκινδύνους που συνδέονται με την κβαντική υπολογιστική.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, παρά την ισχυρή ερευνητική βάση και τις ελπιδοφόρες εταιρείες, η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη βιομηχανική ικανότητα, ευρύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών από την αγορά και ανθεκτικότητα σε κρίσιμα τμήματα της αξιακής αλυσίδας. Μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και το υπολογιστικό νέφος, η κβαντική τεχνολογία συγκαταλέγεται στις τεχνολογίες που η Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει κρίσιμες. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Βίρκουνεν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, η οποία μεταδόθηκε από το EBS.

Κοινή δράση για τα φορολογικά κενά και τα δημόσια οικονομικά

Η ανακοίνωση «Mind the Gap 2026» της Επιτροπής υπογραμμίζει ότι η φορολογική συμμόρφωση, η καλύτερη διαχείριση των φορολογικών δαπανών, η αποτελεσματικότερη είσπραξη και η αναβάθμιση της φορολογικής διοίκησης μπορούν να προστατεύσουν τα δημόσια οικονομικά και να δημιουργήσουν περιθώρια για τις επείγουσες επενδύσεις της Ευρώπης.

Ο χάρτης πορείας που παρουσιάζεται καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν τεχνογνωσία για την εκτίμηση του φορολογικού χάσματος, να υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις για τις φορολογικές δαπάνες, να τις αξιολογούν τακτικά, να ενισχύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να βελτιώσουν την είσπραξη και ανάκτηση φόρων. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από 27 δελτία ανά χώρα και περιλαμβάνει πρακτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τα κράτη μέλη και την ΕΕ.

Ο Επίτροπος Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε ότι κάθε χρόνο δεν εισπράττονται περισσότερα από 200 δισ. ευρώ σε δημόσια έσοδα. Σε μια περίοδο κατά την οποία απαιτούνται επενδύσεις στην ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την καθαρή και ψηφιακή μετάβαση, είπε, η μείωση των φορολογικών κενών είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ενίσχυσης των δημόσιων οικονομικών χωρίς αύξηση φόρων. Πρόσθεσε ότι η ανακοίνωση μετατρέπει την καλύτερη ανάλυση σε δράση: είσπραξη οφειλών, δικαιότερα και αποδοτικότερα φορολογικά συστήματα και καλύτερη αξιοποίηση κάθε ευρώ για το μέλλον της Ευρώπης. Για πληροφορίες: Louise Bogey, +32 229-69776, και Thérèse Lerebours, +32 460 76 33 03.

Προσωρινές ποσοστώσεις εισαγωγής για υβριδικά επιβατικά οχήματα

Η Επιτροπή δημοσίευσε προσωρινά μέτρα διασφάλισης που καθορίζουν ποσοστώσεις εισαγωγής για ορισμένα υβριδικά οχήματα, επικαλούμενη την πρόσφατη ταχεία αύξηση των εισαγωγών και την ανάγκη προστασίας της βιομηχανίας της ΕΕ. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, μετά από έρευνα που διαπίστωσε σημαντική αύξηση των εισαγωγών υβριδικών οχημάτων στην ΕΕ από το 2023.

Τα μέτρα ακολουθούν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη δεύτερη συνεδρίαση των εμπορικών και επενδυτικών διαβουλεύσεων ΕΕ-Κίνας στις 9 Οκτωβρίου 2026 για τον περιορισμό των εξαγωγών κινεζικών υβριδικών στην ΕΕ. Ωστόσο, θα εφαρμόζονται σε όλες τις εισαγωγές υβριδικών, ανεξαρτήτως προέλευσης. Θα οριστεί μέγιστη ποσότητα ανά χώρα εξαγωγής και οι εισαγωγές πάνω από τις ποσοστώσεις δεν θα επιτρέπονται.

Το προσωρινό μέτρο θα ισχύσει για διάστημα έως 200 ημερών. Οριστικά μέτρα μπορούν να επιβληθούν εντός εννέα μηνών από την έναρξη της έρευνας, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας έως δύο μήνες. Για πληροφορίες: Olof Gill, +32 2 296 59 66, και Marta Perez-Cejuela Romero, +32 2 296 37 70.

Πολιτική συμφωνία ΕΕ-Μαυριτανίας για νέο αλιευτικό πρωτόκολλο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μαυριτανία κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για νέο πρωτόκολλο στο πλαίσιο της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία τους. Η δέσμη συνδυάζει αλιευτικές δυνατότητες για τον στόλο της ΕΕ με ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα και της γαλάζιας οικονομίας της Μαυριτανίας, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία αξίας και την απασχόληση.

Η συμφωνία ακολούθησε εντατικές διαβουλεύσεις και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτυπώνει τη δέσμευση των δύο πλευρών σε μια αμοιβαία επωφελή σχέση. Βασίζεται στην αλιευτική συνεργασία που διατηρούν από το 1987. Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό αποτέλεσμα και αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Πρόσθεσε ότι επιδιώχθηκε μια ισορροπημένη και βιώσιμη συμφωνία, η οποία λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας, προστατεύει τους θαλάσσιους πόρους και αποφέρει απτά οφέλη και στις δύο πλευρές. Όπως ανέφερε, η σχέση υπερβαίνει την πρόσβαση στα αλιεύματα και εκφράζει κοινή δέσμευση για βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων και ευρύτερη συνεργασία στη γαλάζια οικονομία της Μαυριτανίας.

Η Επιτροπή και η Μαυριτανία θα εργαστούν για να οριστικοποιήσουν τα εκκρεμή στοιχεία, με στόχο την υπογραφή το συντομότερο δυνατό. Το προηγούμενο πρωτόκολλο εφαρμογής έληξε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026. Για πληροφορίες: Maciej Berestecki, +32 2 296 64 83, και Anna Wartberger, +32 2 298 20 54.

Συμφωνία για την αντιμετώπιση της αφαίρεσης πτερυγίων καρχαριών

Στην ετήσια συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) το 2026, στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας, τα μέλη της, μεταξύ τους και η ΕΕ, συμφώνησαν σε μέτρα κατά της αφαίρεσης πτερυγίων καρχαριών στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο.

Η απόφαση έρχεται ύστερα από 18 χρόνια προσπαθειών της ΕΕ για την προώθηση της σχετικής πολιτικής και θέτει την ICCAT σε τροχιά πλήρους υιοθέτησης της προσέγγισης «fins naturally attached» μέσα σε διάστημα έως τριών ετών. Η πρακτική της αφαίρεσης των πτερυγίων περιλαμβάνει τον ακρωτηριασμό τους και την απόρριψη του υπόλοιπου σώματος στη θάλασσα και θεωρείται επιβλαβής για τους πληθυσμούς καρχαριών. Το νέο μέτρο απαιτεί οι καρχαρίες να εκφορτώνονται με τα πτερύγια φυσικά συνδεδεμένα στο σώμα και απαγορεύει τη μεταφορά κομμένων πτερυγίων σε αλιευτικά σκάφη. Οι κανόνες θα εφαρμοστούν από το 2027 για τους νωπούς καρχαρίες και από το 2030 για τους κατεψυγμένους.

Η ΕΕ είχε κεντρικό ρόλο στη συμφωνία, καταθέτοντας φιλόδοξη πρόταση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη στήριξη 18 υποστηρικτών. Η Επιτροπή αναφέρει ότι το αποτέλεσμα αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διατήρηση των καρχαριών, καθώς θα ενισχύσει την παρακολούθηση και τον έλεγχο και θα στηρίξει τη βιώσιμη αλιεία. Ο Κώστας Καδής δήλωσε ότι η συμφωνία φέρνει την ICCAT πιο κοντά στην εξάλειψη της πρακτικής και καταδεικνύει τι μπορεί να επιτύχει η ΕΕ με διεθνή συνεργασία για βιωσιμότερη αλιεία και καλύτερη διαχείριση.

Η ICCAT είναι περιφερειακός οργανισμός διαχείρισης αλιείας, αρμόδιος για τη διατήρηση και διαχείριση του τόνου και των θυννοειδών στον Ατλαντικό και στις παρακείμενες θάλασσες. Έχει 56 συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων την ΕΕ, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κρατών μελών της. Η ετήσια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 23 Νοεμβρίου 2026. Για πληροφορίες: Maciej Berestecki, +32 2 296 64 83, και Anna Wartberger, +32 2 298 20 54.

Πηγή: ΚΥΠΕ