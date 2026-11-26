Κατά την άφιξή του, ο κ. Κόστα χαρακτήρισε το ΠΔΠ το σημαντικότερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Όπως είπε, η ΕΕ χρειάζεται έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που να χρηματοδοτεί τις βασικές προτεραιότητές της: τη στήριξη των αγροτών, των πόλεων και των περιφερειών, τις αυξημένες επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών για τις τιμές της ενέργειας και της στέγασης. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εθνικές συνεισφορές πρέπει να παραμείνουν σε εύλογο επίπεδο.

Ο στόχος του για τη συνεδρίαση, ανέφερε, είναι να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκλιση σε τρία ζητήματα: στο συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού, στην κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των προτεραιοτήτων και στη συμφωνία για ένα ισορροπημένο και αποτελεσματικό «καλάθι» νέων ιδίων πόρων, ώστε οι εθνικές συνεισφορές να παραμείνουν εύλογες.

Ο προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί εγκαίρως, έως το τέλος του έτους, και αυτό απαιτεί ομοφωνία, τόνισε ο κ. Κόστα. «Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν είναι όπως οι εθνικοί, όπου αρκεί η πλειοψηφία. Εδώ χρειαζόμαστε ομοφωνία», είπε.

Στην επιστολή πρόσκλησης προς τους ηγέτες, ο κ. Κόστα είχε γράψει ότι «ήρθε η ώρα να καταλήξουμε σε συμφωνία», αναφερόμενος και στις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2027 και μετά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο ίδιος θα παρουσιάσει πρώτος την πρόταση και θα ακολουθήσουν οι αντιδράσεις των ηγετών και διμερείς συναντήσεις. Θα συναντηθεί ξανά μαζί τους την Παρασκευή και θα παρουσιάσει συμπεράσματα. Ο κ. Κόστα είχε διμερείς συναντήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Το αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πακέτο «nego-box», το οποίο παρουσίασε ο κ. Κόστα το Σάββατο, μειώνει το συνολικό μέγεθος του ΠΔΠ κατά 204 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, αγγίζει για πρώτη φορά τη χρηματοδότηση της Συνοχής και εισάγει νέα ψηφιακή εισφορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ