Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι δέκα από τα δώδεκα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση εφαρμόστηκαν και την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας ότι το μοναδικό νέο μέτρο που αφορά τους συνταξιούχους είναι η παραχώρηση των 200 ευρώ μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Προβληματισμός για την κάρτα των 200 ευρώ

Ο γενικός γραμματέας της ΕΚΥΣΥ ανέφερε ότι από το πρωί η οργάνωση δέχεται τηλεφωνήματα από συνταξιούχους, οι οποίοι εκφράζουν προβληματισμούς σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης της συγκεκριμένης χορηγίας.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν μπορούν να οδηγήσουν και δεν διαθέτουν αυτοκίνητο, ενώ για τη θέρμανση των κατοικιών τους χρησιμοποιούν σόμπες υγραερίου ή ηλεκτρικό ρεύμα αντί πετρελαίου.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ηλικιωμένοι όσον αφορά τη διαδικασία εξασφάλισης της προπληρωμένης κάρτας, καθώς απαιτείται η υποβολή αίτησης στην τράπεζα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συνταξιούχους που διαμένουν σε ορεινές περιοχές, όπου δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα, διερωτώμενος πώς θα μετακινηθούν οι άνθρωποι αυτοί για να παραλάβουν την κάρτα τους.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαμιχαήλ, η απλούστερη λύση θα ήταν η απευθείας κατάθεση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ώστε οι ίδιοι να αποφασίζουν πώς θα τα αξιοποιήσουν για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, στα τρόφιμα και στα φάρμακα έχουν ως αποτέλεσμα τα εισοδήματα αρκετών χαμηλοσυνταξιούχων να μην επαρκούν ούτε για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών τους.

Μόνο 30.000 συνταξιούχοι επωφελούνται

Ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε ο κ. Παπαμιχαήλ αφορά τον αριθμό των συνταξιούχων που επωφελούνται από τα μέτρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, από το σύνολο των 180.000 συνταξιούχων στην Κύπρο, μόλις 30.000, οι οποίοι λαμβάνουν τη μικρή επιταγή, θα επωφεληθούν.

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΚΥΣΥ, περισσότεροι από 100.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη που δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Ο κ. Παπαμιχαήλ υπενθύμισε ότι το όριο που λαμβάνει υπόψη το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για την παραχώρηση της μικρής επιταγής ανέρχεται στα 794 ευρώ, παραμένοντας, όπως υποστήριξε, αμετάβλητο από το 2013.

«Τι γίνεται με τους ανθρώπους που παίρνουν 800, 900 ή 1.000 ευρώ; Γι’ αυτούς τους συνταξιούχους δεν υπάρχει κανένα όφελος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το όριο της φτώχειας και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Αναφερόμενος στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία, όπως σημείωσε, βρίσκεται υπό συζήτηση εδώ και έναν χρόνο, ο γενικός γραμματέας της ΕΚΥΣΥ υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής βελτίωσης των συντάξεων, ώστε να μην υπάρχουν συνταξιούχοι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Επικαλούμενος στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και της Στατιστικής Υπηρεσίας, ανέφερε ότι το όριο της φτώχειας ανέρχεται σήμερα στα 1.103 ευρώ στη βάση των δώδεκα συντάξεων ή στα 1.018 ευρώ στη βάση των δεκατριών συντάξεων.

Όπως υποστήριξε, εφόσον η κυβέρνηση αναφέρει ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορεί να αντέξει την αύξηση των συντάξεων στα συγκεκριμένα επίπεδα, η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί μέσω της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Ειδικότερα, εισηγήθηκε τη συνέχιση και διεύρυνση του σχεδίου στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να καλύπτονται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν εισοδήματα κάτω από το σημερινό όριο της φτώχειας.

Ανάγκη για μόνιμα μέτρα στήριξης

Σε σχέση με τη συμμετοχή της ΕΚΥΣΥ στον διάλογο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο κ. Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι η οργάνωση έχει ήδη πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι, παρόλο που τα έκτακτα κυβερνητικά μέτρα προσφέρουν κάποια ανακούφιση σε μερίδα των συνταξιούχων, δεν αποτελούν ουσιαστικά και μόνιμα μέτρα στήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Υπογράμμισε ότι τα προβλήματα θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και μετά τα Χριστούγεννα, επισημαίνοντας πως «χιλιάδες συνταξιούχοι δεν θα επωφεληθούν απολύτως τίποτα».

Ακούστε την παρέμβαση του Ευτύχιου Παπαμιχαήλ στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 26-11-2026