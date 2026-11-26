Αύξηση €373,4 εκατ. κατέγραψαν οι συνολικές καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα τον Οκτώβριο του 2026, με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται στα €60,6 δισ., σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Την ίδια ώρα, η πιστωτική επέκταση παρουσίασε επιβράδυνση, καθώς τα συνολικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή μείωση €15,5 εκατ. έναντι ισχυρής αύξησης €857,8 εκατ. τον Σεπτέμβριο, με το συνολικό υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα €29,7 δισ. και τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να υποχωρεί στο 12,5%.
Αύξηση €373 εκατ. στις καταθέσεις και μείωση €15,5 εκατ. στα δάνεια τον Οκτώβριο
Αύξηση €373,4 εκατ. κατέγραψαν οι συνολικές καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα τον Οκτώβριο του 2026 ενώ μειωμένα κατά €15,5 εκατ. ήταν τα δάνεια
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2026, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2026.
Οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €373,4 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €697,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,4%, σε σύγκριση με 6,5% τον Σεπτέμβριο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Οκτώβριο 2026 έφθασε στα €60,6 δις.
Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €212,8 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €156,5 εκατ. και €312,1 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €255,9 εκατ.
Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2026 κατέγραψαν καθαρή μείωση €15,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €857,8 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 12,5%, σε σύγκριση με 14,0% τον Σεπτέμβριο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο 2026 έφθασε στα €29,7 δισ.
Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €165,4 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €22,3 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €6,5 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €181,1 εκατ.
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