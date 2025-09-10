Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κομισιόν: Ενέκρινε την απόκτηση της Australian Venue Co από CVC και PAG

Η Australian Venue Co Limited (AVC) που θα ελέγχουν από κοινού οι δύο εταιρείες, είναι ένας όμιλος φιλοξενίας με έδρα τη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την από κοινού απόκτηση ελέγχου της Australian Venue Co Limited από τις επενδυτικές εταιρείες CVC Capital Partners plc (με έδρα το Τζέρσεϊ) και PAG (με έδρα τα Νησιά Κέιμαν), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Επιτροπή, η συναλλαγή αφορά κυρίως τον τομέα της φιλοξενίας και, έπειτα από αξιολόγηση, κατέληξε ότι δεν προκύπτουν ζητήματα ανταγωνισμού, λόγω του περιορισμένου αντίκτυπου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη. Η Επιτροπή ενημερώθηκε στις 18 Αυγούστου 2025 για τη συναλλαγή μέσω της οποίας η Hospitality 2025 Pte. Ltd. (επενδυτικό όχημα που ελέγχεται από την CVC) θα αποκτήσει μέρος του μεριδίου της PAGAC IV-1 (Σιγκαπούρης) Pte. Ltd. στην Australian Venue Co Limited (AVC). Η συναλλαγή θα οδηγήσει σε κοινό έλεγχο της AVC από τις δύο εταιρίες. 

Οι εμπλεκόμενες στη συγχώνευση εταιρείες είναι: H CVC Capital Partners plc, εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ και με δραστηριότητα διαχείρισης επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, χημικά, ενέργεια, μεταποίηση, λιανικό εμπόριο και διανομή, σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία-Ειρηνικό. Η εταιρεία έχει έδρα στο Τζέρσεϊ, ενώ δραστηριοποιείται και σε Κύπρο και Ελλάδα. Η PAG που είναι μια ασιατική επενδυτική εταιρεία με έδρα τα Νησιά Κέιμαν, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια σε τομείς όπως ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικό χρέος, ακίνητα και hedge funds. Η PAGAC που είναι θυγατρική της PAG με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Εξάλλου, η Australian Venue Co Limited (AVC) που θα ελέγχουν από κοινού οι δύο εταιρείες, είναι ένας όμιλος φιλοξενίας με έδρα τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ο οποίος διαχειρίζεται πάνω από 240 παμπ, μπαρ, εστιατόρια και χώρους εκδηλώσεων σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

