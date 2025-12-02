Μεγάλο σκάνδαλο στην ΕΕ: Σύλληψη της Μογκερίνι, υπό κράτηση και δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

Υπό κράτηση τέθηκε η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι στο πλαίσιο της έρευνας στο Βέλγιο για ενδεχόμενη απάτη στη χρησιμοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην έρευνα. Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις Βρυξέλλες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ακόμη σκάνδαλο που αμαυρώνει την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η 52χρονη Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ από το 2014 έως το 2019, ανέλαβε πριν από πέντε χρόνια τη διεύθυνση του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπρυζ, ενός υψηλού κύρους ιδρύματος που εκπαιδεύει πολλούς Ευρωπαίους δημοσίους λειτουργούς.

Η έρευνα, υπό την εποπτεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, αφορά υποψίες για ευνοιοκρατία και ενδεχόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση την περίοδο 2021-22 στο Κολλέγιο της Ευρώπης, από τη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEAS) της οποίας η Μογκερίνι είχε διατελέσει επικεφαλής, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εννέα μηνών για μελλοντικούς διπλωμάτες.

Σειρά ερευνών διενεργήθηκε σήμερα από τη βελγική αστυνομία στην έδρα της EEAS στις Βρυξέλλες, σε αρκετά κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ και στις κατοικίες υπόπτων.

Σιγή από την Κομισιόν

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δεν σχολίασε την έρευνα για απάτη που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, θα οδηγούσε στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και η Μογκερίνι.

Αν και ρωτήθηκε πολλές φορές στη καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση Τύπου στις Βρυξέλλες, η Πίνιο απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα».

Άλλος αξιωματούχος της ΕΕ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η διπλωματική υπηρεσία στις Βρυξέλλες ήταν ένας από τους στόχους της αστυνομικής επιχείρησης, για «δραστηριότητες που χρονολογούνται από προηγούμενες εντολές», προτού η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής στα τέλη του 2024.

Δύο ακόμα συλλήψεις

Τρία άτομα συνελήφθησαν στη βελγική πρωτεύουσα, εκ των οποίων η Μογκερίνι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της βελγικής εφημερίδας L'Echo.

Τα άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν είναι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Στέφανο Σανίνι, και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κολλεγίου της Ευρώπης, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν «εάν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή εκπρόσωποι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής», στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών που εκκίνησε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ γι αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης εννέα μηνών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Η επιλογή μέσω της πρόσκλησης υποβολής προσφορών χρονολογείται από την περίοδο 2021-2022, και οι παραβάσεις για τις οποίες διατυπώνονται κατηγορίες είναι ενδεχομένως: απάτη στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου», διευκρίνισε.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία, που συστάθηκε επίσημα το 2021, είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος κονδυλίων της Ένωσης, και οποιασδήποτε άλλης παράβασης που θίγει τα οικονομικά της συμφέροντα (διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ).

Άρσεις ασυλίας

Αυτό το υπερεθνικό όργανο είναι αρμόδιο για την έρευνα αλλά και τη δίωξη και την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης των υπαιτίων ανάλογων παραβάσεων, μια πρωτοφανής εξουσία την οποία δεν διέθετε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, Ιταλίδα πρώην υπουργός Εξωτερικών, ανέλαβε τα ηνία της διπλωματίας της ΕΕ το 2014, και ενσάρκωσε το πρόσωπο της ΕΕ στο εξωτερικό κατά την πενταετία της θητείας του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ως προέδρου της Επιτροπής.

Η Μογκερίνι είχε ηγηθεί για την ΕΕ του πολύ ευαίσθητου θέματος των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αντικαταστάθηκε στη θέση του Υπάτου Εκπροσώπου από τον Ισπανό Ζοσέπ Μπορέλ, τον οποίο διαδέχθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 η Εσθονή Κάγια Κάλας.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Μογκερίνι έγινε πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης και ο ιστότοπος του ιδρύματος αναφέρει ότι η Μογκερίνι διευθύνει επίσης από τον Αύγουστο του 2022 την Διπλωματική Ακαδημία της ΕΕ, το πρόγραμμα αυτό που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Η έρευνα αυτή διευθύνεται από κοινού από ανακριτή της Δυτικής Φλάνδρας, της βελγικής επαρχίας όπου βρίσκεται η Μπριζ. Η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία διεξήγαγε τις έρευνες σε γραφεία και κατοικίες.

Πριν από την αστυνομική αυτή επιχείρηση, η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας, την οποία απολαμβάνουν αρκετοί ύποπτοι, κάτι που έγινε δεκτό, υπογράμμισε επίσης η ευρωπαϊκή εισαγγελία, χωρίς να αναφέρει ονόματα ή αξιώματα.

Ο Στέφανο Σανίνο είναι σήμερα γενικός διευθυντής της Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο. Πριν υπηρετήσει ως γενικός γραμματέας της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (2021-2024), η καριέρα του ως διπλωμάτη τον οδήγησε στην Ισπανία όπου ήταν πρεσβευτής της Ιταλίας για τέσσερα χρόνια.

Πηγή: cnn.gr