Άτυπη Συνάντηση της επιτροπής για θέματα Ασφάλειας COSI πραγματοποιείται στη Λευκωσία

Άτυπη Συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI) πραγματοποιείται την Πέμπτη και Παρασκευή στη Λευκωσία, με διοργανωτή το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI) συστάθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου με σκοπό να διασφαλίσει την προώθηση και την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης (άρθρο 71 ΣΛΕΕ).

Η COSI, σημειώνεται, απαρτίζεται από ανώτερους υπαλλήλους Υπουργείων, ανά κράτος μέλος, που είναι αρμόδια για την εσωτερική ασφάλεια, καθώς και από εκπροσώπους της Επιτροπής και των οργανισμών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.

«Με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ έναντι των αναδυόμενων απειλών, η άτυπη συνεδρίαση της COSI θα προσφέρει την ευκαιρία να συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια οικονομικών ερευνών σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα και τις ψηφιακές συναλλαγές», αναφέρεται.

Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί, προστίθεται, είναι η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, «η οποία, σύμφωνα με την Interpol και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), αποτελεί την τρίτη πιο κερδοφόρα μορφή οργανωμένου εγκλήματος».

Επιπλέον, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την «ανησυχητική απειλή» της μηδενιστικής εξτρεμιστικής βίας, η οποία επηρεάζει κυρίως παιδιά και νέους, καταλήγει η ανακοίνωση.

KYΠΕ