Φαίδωνος: «Συντονισμένος και ανελέητος πόλεμος εναντίον μου» - Θα απαντήσει «για τον κάθε ισχυρισμό» ενώπιον της Δικαιοσύνης

Σε δημόσια δήλωση προχώρησε ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, αναφερόμενος στην υπόθεση που εκκρεμεί σε βάρος του, κάνοντας λόγο για «συντονισμένο και ανελέητο πόλεμο» με στόχο την «πολιτική και ηθική» του εξόντωση. Όπως αναφέρει, πρόκειται για ενέργειες από «επιτήδειους» που, κατά τον ίδιο, «εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία» για να τον στοχοποιήσουν «με συκοφαντίες».

Στη δήλωσή του, σημειώνει ότι θα δώσει απαντήσεις «για τον κάθε ισχυρισμό και για το κάθε δημοσίευμα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι προτεραιότητά του είναι η ποινική υπόθεση. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκε για τις εξελίξεις «πρώτα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης», προσθέτοντας ότι η υπόθεση καταχωρήθηκε αρχικά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και στη συνέχεια στην Πάφο, όπου και παρουσιάστηκε.

Παράλληλα, εκφράζει ευχαριστίες προς την οικογένειά του και όσους τον στηρίζουν, ενώ σημειώνει ότι «θα έρθει η ώρα που θα ειπωθούν όλα όπως πρέπει». Καλεί, επίσης, το κοινό να παρακολουθεί τη διαδικασία, αναφέροντας:

«Ας ελπίσουμε ότι θα δημοσιεύονται όλες οι λεπτομέρειες της δίκης», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «μπορεί στο τέλος όλα αυτά να γίνονται για καλό».

Αυτούσια η δήλωση:

Από την 21/1/2026 ξεκίνησε ένας συντονισμένος και ανελέητος πόλεμος εναντίον μου με σκοπό την πολιτική και ηθική μου εξόντωση . Οι επιτήδειοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος και εκμεταλλευτήκαν την ευκαιρία και άλλοι με λερωμένα τα χέρια τους να με στοχοποιήσουν με συκοφαντίες. Όλοι αυτοί που κατά καιρούς μέσα από την πολιτική μου δράση το έργο μου και τις δημόσιες καταγγελίες μου για σκάνδαλα, ξέπλυμα και κακοδιαχείριση αποκαλύφθηκαν και έμειναν εκτεθειμένοι τώρα νομίζουν ότι είναι η ώρα να ρίξουν λάσπη στον ανεμιστήρα και ότι κολλήσει.

Θα δώσω απαντήσεις για τον κάθε ισχυρισμό και για το κάθε δημοσίευμα. Για τις επιδιώξεις και τα κίνητρα του καθενός. Θα επικεντρωθώ, όμως, πρώτα στην ποινική υπόθεση για την οποία κι εγώ όπως κι εσείς μαθαίνω, πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, πρώτα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Όπως ενημερώθηκα πρώτα από τον τύπο, καταχωρήθηκε εναντίον μου υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για τις 2 Απριλίου όπου στην συνέχεια ενημερώθηκα ότι αποσύρθηκε και καταχωρήθηκε στην Πάφο για τις 21 Απριλίου και σήμερα ήμουν παρών.

Ευχαριστώ την οικογένεια μου για το δυσανάλογο βάρος που σηκώνει. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς για την κατανόηση και τη στήριξη που δείχνετε. Θα έρθει η ώρα που θα ειπωθούν όλα όπως πρέπει. Υπομονή η διαπλοκή δεν είναι ανίκητη.

Ας ελπίσουμε ότι θα δημοσιεύονται όλες οι λεπτομέρειες της δίκης. Να την παρακολουθείτε. Πιστεύω ότι αξίζει το ενδιαφέρον σας. Μπορεί στο τέλος όλα αυτά να γίνονται για καλό. Μπορεί κάτι να διορθωθεί για τη χώρα μας.