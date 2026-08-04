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| Κοινωνία

Υποθέσεις απάτης: Στη Νομική Υπηρεσία ο τελευταίος λόγος για Σάββα Κάκο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Ο συνήγορος του κ. Κάκου, Αντώνης Δημητρίου, δήλωσε ότι όλες οι υποθέσεις που αναφέρθηκαν στο δικαστήριο είναι αστικής φύσεως και υπάρχουν αγωγές εκατέρωθεν εδώ και χρόνια.

Ελεύθερος, χωρίς να κατηγορηθεί γραπτώς, αφέθηκε την Κυριακή (2/8) ο επιχειρηματίας Σάββας Κάκος, αφού έληξε το τετραήμερο διάταγμα κράτησης που εξέδωσε εναντίον του το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, στις 29 Ιουλίου. Από το ΤΑΕ Λάρνακας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις που καταγγέλθηκαν εις βάρος του Κάκου, έγινε γνωστό πως «ο 62χρονος επιχειρηματίας απολύθηκε της κράτησής του και ότι η διερεύνηση συνεχίζεται για συμπλήρωση των ποινικών υποθέσεων».

Ο γνωστός επιχειρηματίας είχε συλληφθεί την Τρίτη, 28 Ιουλίου, έπειτα από αριθμό καταγγελιών που εκκρεμούσαν (εδώ και καιρό) εναντίον του από ξένους επενδυτές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν από τον 62χρονο στο πλαίσιο αγοράς ακινήτων και επενδυτικών σχεδίων για αναπτύξεις γης. Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, εναντίον του Σάββα Κάκου η Αστυνομία διερευνά 11 ξεχωριστές υποθέσεις, που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, καταρτισμού εγγράφων χωρίς εξουσία, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, απάτης κατά την πώληση περιουσίας, ψευδείς λογαριασμούς με σκοπό την καταδολίευση από διευθυντή εταιρείας, καταδολίευσης πιστωτών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα αδικήματα που διερευνώνται σε βάρος του επιχειρηματία φέρονται να διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2022-2024.

Κατά πόσο θα ασκηθεί, τελικά, ποινική δίωξη ή όχι εναντίον του Σάββα Κάκου, αυτό θα αποφασιστεί μετά το πέρας του ανακριτικού έργου, και αφού οι φάκελοι των υποθέσεων σταλούν στη Νομική Υπηρεσία για γνωμάτευση. Θυμίζουμε ότι ο συνήγορος του κ. Κάκου, Αντώνης Δημητρίου, δήλωσε ότι όλες οι υποθέσεις που αναφέρθηκαν στο δικαστήριο είναι αστικής φύσεως και υπάρχουν αγωγές εκατέρωθεν εδώ και χρόνια. Υποστήριξε, ακόμα, ότι ο πελάτης του έπεσε θύμα τοκογλυφίας από συγκεκριμένο Ισραηλινό επιχειρηματία, ο οποίος στις υποθέσεις που εξετάζει η Αστυνομία παρουσιάζεται ως παραπονούμενος. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Δημητρίου, το πρόσωπο αυτό απέσπασε με δόλιο τρόπο από τον Σάββα Κάκο δύο ξενοδοχεία στη Λάρνακα, συνολικής αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήταν αρχικά ιδιοκτησία του 62χρονου επιχειρηματία.   

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