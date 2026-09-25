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€1,3 δισ. την επόμενη τριετία για σύγχρονα οπλικά συστήματα - Τι προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 (πίνακας)

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή για ψήφιση, οι δαπάνες που προορίζονται για την αμυντική θωράκιση της ΕΦ σχεδόν τριπλασιάζονται για την επόμενη τριετία. Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, τα κονδύλια για την αγορά οπλικών συστημάτων ανέρχονται στα €430.150.000, το 2028 στα €425.150.000 και το 2029 στα €425.150.000. Η αγορά των νέων οπλικών συστημάτων θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ της ΕΦ.

Τριπλασιασμό των κονδυλίων για την αγορά σύγχρονων και έξυπνων οπλικών συστημάτων για την Εθνική Φρουρά προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε χθες στη Βουλή για ψήφιση, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €1,3 δισ. για την επόμενη τριετία. Οι προϋπολογισμοί για την αμυντική θωράκιση της ΕΦ για τα έτη 2027-2029 αυξήθηκαν σημαντικά, λόγω και της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα SAFE (Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης), την οποία εξασφάλισε η Διεύθυνση Εξοπλιστικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Άμυνας. Μέσω του SAFE, η ΕΕ θα παράσχει έως και €150 δισ., τα οποία θα εκταμιευθούν προς τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος και βάσει εθνικών σχεδίων. Οι ε...

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