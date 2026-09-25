€1,3 δισ. την επόμενη τριετία για σύγχρονα οπλικά συστήματα - Τι προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 (πίνακας)

Τριπλασιασμό των κονδυλίων για την αγορά σύγχρονων και έξυπνων οπλικών συστημάτων για την Εθνική Φρουρά προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε χθες στη Βουλή για ψήφιση, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €1,3 δισ. για την επόμενη τριετία. Οι προϋπολογισμοί για την αμυντική θωράκιση της ΕΦ για τα έτη 2027-2029 αυξήθηκαν σημαντικά, λόγω και της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα SAFE (Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης), την οποία εξασφάλισε η Διεύθυνση Εξοπλιστικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Άμυνας. Μέσω του SAFE, η ΕΕ θα παράσχει έως και €150 δισ., τα οποία θα εκταμιευθούν προς τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος και βάσει εθνικών σχεδίων. Οι ε...