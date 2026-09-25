Χειρόφρενο στο κρατικό μισθολόγιο «τραβά» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Η συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου αναδεικνύεται σε μία από τις βασικές δημοσιονομικές προτεραιότητες που θέτει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η συνεχής αύξηση των μισθολογικών και άλλων ανελαστικών δαπανών που περιγράφει το ΔΣΚ περιορίζει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και αυξάνει τις πιέσεις για τα επόμενα χρόνια. Στην Ενδιάμεση Έκθεση του 2026, η οποία παρουσιάστηκε την Πέμπτη, το ΔΣΚ επισημαίνει ότι οι δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 10,3% το 2025, ενώ «το μισθολόγιο αυξάνεται σταθερά περί το 7% ετησίως, ταχύτερα από το ονομαστικό ΑΕΠ. Ειδικότερα, η μισθολογική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθη...

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