Σκύλοι φέρονται να ζουν σε ταράτσα στη Λεμεσό - Σπαρακτικά ουρλιαχτά σε βίντεο και καταγγελίες από το 2022

Σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας και ευημερίας των ζώων θέτει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, με αφορμή καταγγελίες για σκύλους που φέρονται να διαβιούν σε ταράτσα κατοικίας στην επαρχία Λεμεσού εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος, οι σχετικές καταγγελίες αφορούν κατάσταση που φέρεται να υφίσταται από το 2022, ενώ, όπως αναφέρεται, υπάρχει διαθέσιμο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Οι Οικολόγοι αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους, για την υπόθεση έχουν υποβληθεί καταγγελίες στην Αστυνομία για τα Ζώα, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, καθώς και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Όπως υποστηρίζουν, παρά το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει και τις καταγγελίες που έχουν γίνει, οι σκύλοι εξακολουθούν, βάσει των τελευταίων πληροφοριών που διαθέτουν, να βρίσκονται στην ταράτσα.

Το Κίνημα αναφέρει ότι το διαθέσιμο υλικό προκαλεί ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία των ζώων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε φωτογραφίες εμφανίζονται συνθήκες ανεπαρκούς καθαριότητας, ενώ σε βίντεο καταγράφονται επανειλημμένα έντονες φωνές και ουρλιαχτά των σκύλων.

Οι Οικολόγοι επικαλούνται το άρθρο 5(2)(κ) του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου του 1994 [Ν. 46(Ι)/1994], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο, όπως αναφέρουν, προβλέπει ότι απαγορεύεται:

«η διατήρηση, η απομόνωση, ο περιορισμός σκύλου ή γάτας σε ταράτσα, μπαλκόνι ή βεράντα».

Με αφορμή την υπόθεση, το Κίνημα θέτει σειρά ερωτημάτων προς τις αρμόδιες αρχές: «Γιατί, εφόσον επιβεβαιώνονται τα καταγγελλόμενα, μια κατάσταση που εμπίπτει σε ρητή απαγόρευση της νομοθεσίας φέρεται να εξακολουθεί να υφίσταται από το 2022; Πόσο ακόμη πρέπει να περιμένουν αυτά τα ζώα; Πόσες ακόμη καταγγελίες απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει οριστική αντιμετώπιση της υπόθεσης; Και, κυρίως, ποια μέτρα έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των καταγγελιών και την εφαρμογή της νομοθεσίας;»

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι διοικητικές δυσκολίες, ζητήματα στελέχωσης ή έλλειψη κατάλληλων χώρων φιλοξενίας δεν μπορούν να οδηγούν σε επ’ αόριστον αναβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Κατά το Κίνημα, όταν υπάρχει καταγγελία για ενδεχόμενη παραβίαση ρητής νομοθετικής διάταξης, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να τη διερευνούν άμεσα και αποτελεσματικά και, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, να ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσίες και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο ζώα που διατηρούνται σε ταράτσες να εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Το ζήτημα, συνεπώς, δεν είναι κατά πόσο υπάρχει νομοθεσία. Η νομοθεσία υπάρχει και είναι σαφής. Το ζήτημα είναι κατά πόσο εφαρμόζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά», αναφέρεται.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές και την εφαρμογή της νομοθεσίας, εφόσον διαπιστωθούν οι καταγγελλόμενες παραβάσεις.

Ζητά επίσης τη λήψη όλων των προβλεπόμενων νόμιμων μέτρων για την προστασία των ζώων και, όπου συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, την απομάκρυνσή τους από την ταράτσα, καθώς και την εξασφάλιση ασφαλούς και κατάλληλου χώρου προσωρινής φροντίδας, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Παράλληλα, ζητά να διερευνηθούν οι προηγούμενες καταγγελίες και να υπάρξει ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

«Η νομοθεσία για την προστασία και την ευημερία των ζώων δεν μπορεί να παραμένει μόνο στα χαρτιά. Οι νόμοι θεσπίζονται για να εφαρμόζονται. Και όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ζώα ενδέχεται να διαβιούν υπό συνθήκες που παραβιάζουν τη νομοθεσία ή θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία τους, η διερεύνηση και η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων δεν μπορούν να μετατίθενται επ’ αόριστον», τονίζει το Κίνημα.

Η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα αναφέρει ότι το θέμα θα τεθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, με την αποστολή επιστολών συνοδευόμενων από το διαθέσιμο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό και άλλα σχετικά τεκμήρια.

Σύμφωνα με τους Οικολόγους, η κατάσταση δεν είναι πρόσφατη αλλά φέρεται να έχει καταγγελθεί και να συνεχίζεται εδώ και χρόνια.

«Εάν τα καταγγελλόμενα επιβεβαιωθούν, τίθεται εύλογα το ερώτημα γιατί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία παρέμβαση δεν πραγματοποιήθηκε νωρίτερα.

Δεν θα πρέπει να χρειαστούν άλλα χρόνια, νέες καταγγελίες ή η επιδείνωση της κατάστασης για να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διερευνήσουν την υπόθεση άμεσα και, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε βίντεο: