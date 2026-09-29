Μενελάου: Ο Γκουτέρες έχει συγκεκριμένες κινήσεις για το Κυπριακό – «Δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια»

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει στο μυαλό του συγκεκριμένες κινήσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα σε σχέση με το Κυπριακό, δήλωσε την Τρίτη ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου.

Μιλώντας σε συζήτηση με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Cyprus Forum, Νικόλα Κυριακίδη, στη Λευκωσία, ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις στη Νέα York προκύπτει πως ο ΓΓ του ΟΗΕ «δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια, θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο».

«Έχει στο μυαλό του συγκεκριμένες κινήσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα και θα δούμε κατά πόσον θα μπορέσει να καταστεί εφικτό να γίνει κάτι που να βάζει τα πράγματα στις ράγες και να διασφαλίζει ότι θα διαφυλάξουμε αυτό που ονομάζω κεκτημένο των συνομιλιών», είπε.

Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής σημείωσε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, καθώς η εγκατάλειψή της «δεν θα είναι λύση», αλλά θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση μιας ήδη πολύ επιβαρυμένης κατάστασης. Παράλληλα, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενο μοτίβο καθυστερήσεων από την άλλη πλευρά.

Σε σχέση με την αλλαγή στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ανέφερε ότι αναμενόταν διαφορετικό σκηνικό, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη. Αναγνώρισε, ωστόσο, κάποια μικρά βήματα και ιδιαίτερα την αναφορά στην πολιτική ισότητα στην κοινή ανακοίνωση μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Όπως είπε, η αναφορά αυτή σηματοδοτούσε μετατόπιση από την προηγούμενη απαίτηση για κυριαρχική ισότητα προς μια αργή και μη ολοκληρωμένη, αλλά σημαντική, επιστροφή στο ομοσπονδιακό πλαίσιο. Η διαδικασία, πρόσθεσε, δεν έχει ακόμη λάβει ολοκληρωμένη μορφή, ενώ από τουρκικής πλευράς εξακολουθεί να προβάλλεται η θέση για λύση δύο κρατών.

Ο κ. Μενελάου ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πήγε στις συναντήσεις της Νέας Υόρκης με στόχο να υπάρξει επόμενο βήμα, το οποίο θα διευκόλυνε την προσπάθεια. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, όπως είπε, επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση στις προσπάθειες μέχρι και την τελευταία στιγμή για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης.

Τόνισε ότι η επίρριψη ευθυνών δεν αποτελεί προτεραιότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς, υπογραμμίζοντας πως τα γεγονότα είναι «αδιάσειστα». Παράλληλα, είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μιλά για αδιέξοδο, αλλά για παρεμπόδιση της προσπάθειας να αποκτήσει ταχύτερο ρυθμό, ενώ η στάση της άλλης πλευράς, όπως την περιέγραψε, αντανακλά τη γραμμή της Άγκυρας.

Αναφερόμενος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στην καταγραφή των συγκλίσεων, είπε ότι σε επίπεδο ουσίας η σχετική εργασία έχει προχωρήσει. Σχολιάζοντας τη δήλωση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ότι το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο με την έναρξη της διαδικασίας των συνομιλιών, ανέφερε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί από τώρα, ώστε να επιταχυνθούν τα επόμενα βήματα και να καταστεί δυνατή η επανέναρξη των συνομιλιών.

Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία, ο κ. Μενελάου υπενθύμισε τις τέσσερις εισηγήσεις ή προϋποθέσεις που έθεσε ο Ερχιουρμάν μετά την ανάδειξή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας: επαναβεβαίωση των συγκλίσεων, επαναβεβαίωση της πολιτικής ισότητας, χρονικός προγραμματισμός για τα επόμενα βήματα και «προσυμφωνημένες συνέπειες» σε περίπτωση αποτυχίας.

Κατά τον ίδιο, τρία από τα τέσσερα ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί, με τα δύο να συνδέονται με την καταγραφή των συγκλίσεων. Επισήμανε ως παράδοξο το γεγονός ότι, ενώ ζητείται επαναβεβαίωση των συγκλίσεων και της πολιτικής ισότητας, όταν τα σχετικά ζητήματα είναι έτοιμα να δοθούν στους εμπλεκόμενους θεωρείται ότι οι συνθήκες δεν είναι ώριμες.

Ο κ. Μενελάου είπε ακόμη ότι, εφόσον συγκληθεί διευρυμένη συνάντηση, τα επόμενα βήματα μπορούν να προχωρήσουν σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις και θα υπάρξει επικέντρωση στα ζητήματα που απομένουν. Για τις προσυμφωνημένες συνέπειες, ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος μέσω βημάτων που θα λειτουργούν ως κίνητρο για λύση και όχι ως επιβράβευση της αποτυχίας.

Στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν γίνει «πάρα πολλά», είπε, αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τους τελευταίους 12 μήνες οι τεχνικές επιτροπές συναντήθηκαν 119 φορές και υλοποίησαν 39 έργα. Τα περισσότερα από όσα αποφασίστηκαν στις διευρυμένες συναντήσεις του 2025 έχουν υλοποιηθεί, ενώ άλλα βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πολιτικό επίπεδο, ανέφερε ότι η εικόνα δεν είναι τόσο αρνητική όσο μπορεί να φαίνεται. Κατά τους τελευταίους 11 μήνες πραγματοποιήθηκαν 11 συναντήσεις μεταξύ των ηγετών, στις οποίες υπήρξε δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης τόσο για την πολιτική ουσία του Κυπριακού όσο και για τεχνικά ζητήματα.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Μενελάου, είναι η τακτική επιβράδυνσης και παρεμπόδισης της προσπάθειας, η οποία φαίνεται να προέρχεται από την Τουρκία, που έχει τον καθοριστικό λόγο στην άλλη πλευρά. «Εμείς θέλουμε να βρεθεί μία διέξοδος, να προχωρήσουν τα πράγματα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ