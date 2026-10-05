«Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος»: Προειδοποιούν με κλιμάκωση οι κοινότητες για το ασφαλτικό στο Μιτσερό - Επιφυλάχθηκε η απόφαση του Εφετείου

Οι κοινότητες που αντιδρούν στη μετεγκατάσταση της ασφαλτικής μονάδας στο Μιτσερό βρίσκονται ξανά στην αναμονή, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του επί του αιτήματος για έκδοση ενδιάμεσου απαγορευτικού διατάγματος και αναστολή των εργασιών, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κοινοτάρχης Μιτσερού Αντρέας Παπαναστασίου ανέφερε ότι δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης, σημειώνοντας ότι η ουσία της υπόθεσης παραμένει ενώπιον του Εφετείου, όπου εξετάζεται η έφεση κατά της απόφασης του πρωτόδικου Δικαστηρίου να επικυρώσει την πολεοδομική άδεια της ασφαλτικής μονάδας.

Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι οι κοινότητες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, καθώς το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και υπάρχει, όπως είπε, ο κίνδυνος να δημιουργηθούν τετελεσμένα. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι εάν δεν εκδοθεί σύντομα απαγορευτικό διάταγμα για αναστολή των εργασιών, αναμένονται εξελίξεις και κλιμάκωση των μέτρων.