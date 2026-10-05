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«Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος»: Προειδοποιούν με κλιμάκωση οι κοινότητες για το ασφαλτικό στο Μιτσερό - Επιφυλάχθηκε η απόφαση του Εφετείου

«Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος»: Προειδοποιούν με κλιμάκωση οι κοινότητες για το ασφαλτικό στο Μιτσερό - Επιφυλάχθηκε η απόφαση του Εφετείου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία για την έκδοση απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο παραμένουν οι κοινότητες που αντιδρούν στη μετεγκατάσταση της ασφαλτικής μονάδας στο Μιτσερό, την ώρα που οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει

Οι κοινότητες που αντιδρούν στη μετεγκατάσταση της ασφαλτικής μονάδας στο Μιτσερό βρίσκονται ξανά στην αναμονή, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του επί του αιτήματος για έκδοση ενδιάμεσου απαγορευτικού διατάγματος και αναστολή των εργασιών, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

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Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κοινοτάρχης Μιτσερού Αντρέας Παπαναστασίου ανέφερε ότι δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης, σημειώνοντας ότι η ουσία της υπόθεσης παραμένει ενώπιον του Εφετείου, όπου εξετάζεται η έφεση κατά της απόφασης του πρωτόδικου Δικαστηρίου να επικυρώσει την πολεοδομική άδεια της ασφαλτικής μονάδας.

Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι οι κοινότητες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, καθώς το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και υπάρχει, όπως είπε, ο κίνδυνος να δημιουργηθούν τετελεσμένα. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι εάν δεν εκδοθεί σύντομα απαγορευτικό διάταγμα για αναστολή των εργασιών, αναμένονται εξελίξεις και κλιμάκωση των μέτρων.

 

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Ο κοινοτάρχης Μιτσερού ανέφερε ακόμη ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, καθώς, όπως είπε, δεν έχει επιλυθεί κανένα από τα υπόλοιπα συσσωρευμένα προβλήματα της περιοχής, παρά τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις. Πρόσθεσε ότι, όσο οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν υπάρχουν περιθώρια διαλόγου, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι κοινότητες προσανατολίζονται σε νέες κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξει σύντομα δικαστική απόφαση.

Ακούστε την παρέμβαση του Αντρέα Παπαναστασίου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ 05-10-2026 ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

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