Σκηνές ντροπής στη Λεμεσό: Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να χτυπούν διανομέα - Αυτεπάγγελτη έρευνα από Αστυνομία (βίντεο)

Βίντεο που δημοσιεύει η σελίδα RoadReportCY στο Facebook καταγράφει περιστατικό επίθεσης σε διανομέα στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό, ενώ το πρωτότυπο υλικό και τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας για διερεύνηση.

Πάντως, σε επικοινωνία του politis.com.cy με το γραφείο Τύπου του αρχηγείου της Αστυνομίας, ενημερωθήκαμε πως η Αστυνομία δεν έχει δεχθεί καταγγελία, αλλά το περιστατικό θα διερευνηθεί αυτεπάγγελτα.

Άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου

Σύμφωνα με την ανάρτηση του RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:45 την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, την ώρα που οχήματα ανέμεναν στα φώτα τροχαίας.

Στο βίντεο φαίνεται ο διανομέας δίπλα στο πεσμένο ποδήλατο και τον εξοπλισμό διανομής του, ενώ δίπλα του είναι σταματημένη μια μαύρη BMW X3. Ακολουθεί σωματική αντιπαράθεση δίπλα στο όχημα, η οποία συνεχίζεται σε παρακείμενη υπερυψωμένη νησίδα.

Στο οπτικοακουστικό υλικό φαίνονται χτυπήματα και κλωτσιές, ενώ στη συνέχεια εμπλέκεται και δεύτερο πρόσωπο. Σε σημείο του βίντεο, ο διανομέας φαίνεται να κρατείται από το πάνω μέρος του σώματος και την περιοχή του λαιμού, κίνηση που αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ως κεφαλοκλείδωμα.

Τι ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας

Η αρχή του περιστατικού δεν καταγράφεται στο βίντεο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στη RoadReportCY, η αντιπαράθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν ο διανομέας περνούσε με το ποδήλατό του ανάμεσα από σταματημένα οχήματα.

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας: «Ένας από εκείνους τεντώθηκε από το παράθυρο, άρπαξε τον διανομέα από τη τσάντα διανομή και τον τράβηξε στο έδαφος, μετά βγήκαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να τον χτυπούν».

Η συγκεκριμένη αναφορά φέρεται αφορά το αρχικό βίντεο και την πτώση του διανομέα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο βίντεο και βασίζονται στην περιγραφή του αυτόπτη μάρτυρα.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο με τη συγκεκριμένη BMW.

To RoadReportCY αναφέρει ότι το πρωτότυπο, μη επεξεργασμένο βίντεο, πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες και στοιχεία σχετικά με το όχημα έχουν ήδη διαβιβαστεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας για διερεύνηση και οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες κριθούν απαραίτητες.

Η σελίδα καλεί παράλληλα τον διανομέα της Foody να επικοινωνήσει με την Αστυνομία και να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία, εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει.

Δείτε το βίντεο: