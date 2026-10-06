Πάνω από 2.000 ανιχνεύσεις σκαφών σε ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής εταιρείας τεχνολογίας PERIOPSIS Ltd, η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Marine and Environmental Research (MER) Lab και τον Finn Lageveen, φοιτητή του προγράμματος Creative Technology στο University of Twente της Ολλανδίας.

Συνολικά καταγράφηκαν 2.060 ανιχνεύσεις σκαφών, προσφέροντας νέα εικόνα για τις περιβαλλοντικές πιέσεις σε τρεις από τις σημαντικότερες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου.

Οι περιοχές προστατεύουν οικολογικά πολύτιμους παράκτιους οικοτόπους, μεταξύ άλλων τα υποθαλάσσια λιβάδια του φυτού Ποσειδωνία. Τα λιβάδια αποτελούν σημαντικούς χώρους ανάπτυξης και τροφοληψίας για θαλάσσια είδη, στηρίζουν τη βιοποικιλότητα, συμβάλλουν στην προστασία των ακτών και στη δέσμευση άνθρακα.

«Καθώς το συγκεκριμένο θαλάσσιο φυτό αναπτύσσεται πολύ αργά, ζημιές μπορούν να προκληθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να παραμείνουν για δεκαετίες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την πρόληψή τους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανάλυση αξιοποίησε την υπηρεσία ανίχνευσης σκαφών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης της PERIOPSIS LTD, η οποία βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες ορατού φάσματος για τον εντοπισμό σκαφών στη θάλασσα. Οι ανιχνεύσεις συγκρίθηκαν με δεδομένα του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης (AIS), μέσω του οποίου τα πλοία μεταδίδουν πληροφορίες για την ταυτότητα και την πορεία τους.

Από τις 2.060 ανιχνεύσεις, οι 1.114, ποσοστό περίπου 54%, δεν αντιστοιχούσαν σε διαθέσιμο σήμα AIS. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό «αποκαλύπτει ένα σημαντικό κενό στην παρακολούθηση μεταξύ όσων μπορούσαν να παρατηρηθούν από το διάστημα και όσων εμφανίζονταν στα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης». «Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της τηλεπισκόπησης σε τέτοιου είδους έρευνες», προστίθεται.

Οι δορυφορικές λήψεις δεν ανασυνθέτουν την πλήρη πορεία κάθε σκάφους, καταδεικνύουν ωστόσο την επαναλαμβανόμενη παρουσία σκαφών και τις περιοχές όπου συγκεντρώνεται η δραστηριότητα.

Παράλληλα, καθώς η ανάλυση βασίζεται σε μία δορυφορική αποτύπωση ανά ημέρα, ο πραγματικός αριθμός των ανιχνεύσεων ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τις 2.060 που καταγράφηκαν.

Σε συνδυασμό με τα δεδομένα AIS και τις περιπολίες, η δορυφορική παρακολούθηση μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τη δραστηριότητα σε ευαίσθητα θαλάσσια ύδατα και στον εντοπισμό επίμονων κενών παρακολούθησης.

«Ο συνδυασμός τακτικών δορυφορικών παρατηρήσεων με επιτόπια παρακολούθηση στη θάλασσα και έρευνες του βυθού, θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό της πίεσης που προκαλείται από την αγκυροβόληση, στην αξιολόγηση πιθανών επιπτώσεων και στην προστασία σημαντικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των ειδών που αυτά υποστηρίζουν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ