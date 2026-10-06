Πρόσθετη στήριξη για τους αγρότες επεξεργάζεται το Υπουργείο Γεωργίας

Μιλώντας μετά από συσκέψεις στη Μαλούντα και στο Παλαιχώρι, ο κ. Σενέκης εκτίμησε ότι οι κτηνοτροφικές μονάδες που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό θα μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν στα τέλη του τρέχοντος μήνα ή στις αρχές του επόμενου.

Όπως ανέφερε, οι επισκέψεις σε αγροτικές και ορεινές περιοχές αποσκοπούν στο να ακούσει το Υπουργείο απευθείας από τους παραγωγούς και τις τοπικές αρχές τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ώστε να επεξεργαστεί συγκεκριμένες λύσεις. Αναγνώρισε ότι οι συνθήκες για τους αγρότες και τους παραγωγούς είναι δύσκολες και σημείωσε πως στόχος είναι τόσο η εξεύρεση άμεσων λύσεων όσο και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Ο Υπουργός είπε ότι το 2026 το Υπουργείο διέθεσε €2,5 εκατ. για να μετριάσει τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους των λιπασμάτων και του αγροτικού πετρελαίου. Πρόσθεσε ότι, έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα προς την ΕΕ, εξασφαλίστηκαν ακόμη €4,6 εκατ. για τους παραγωγούς, τα οποία θα διατεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Για το κόστος παραγωγής, ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ύψους €1,5 εκατ. με ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους λιπασμάτων και αγροτικού πετρελαίου. Επειδή οι αυξήσεις συνεχίζονται, το Υπουργείο επεξεργάζεται πρόσθετα προγράμματα στήριξης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τους υδατικούς σχεδιασμούς, ο κ. Σενέκης είπε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων υπέγραψε συμφωνία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους, ώστε να προχωρήσει η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του φράγματος στο Μυλλούρι. Το έργο αποτελεί χρόνιο αίτημα της κοινότητας. Θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ενώ ο προϋπολογισμός του θα καθοριστεί μέσα από τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σε ερώτηση για τα μέτρα πρόληψης κατά του αφθώδους πυρετού, ο Υπουργός ανέφερε ότι, κατά τη συμμετοχή του στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, διαπιστώθηκε πως η Κύπρος εφάρμοσε αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα για τον περιορισμό της νόσου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ως αποτέλεσμα, η Κύπρος θα εξασφαλίσει το υψηλότερο ποσοστό από τις αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στις πληγείσες εκμεταλλεύσεις.

Ο κ. Σενέκης είπε ότι το κράτος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να περιορίσει το πρόβλημα. Αναγνώρισε τις δυσκολίες των κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν και ανέφερε ότι το Υπουργείο σχεδιάζει την επόμενη ημέρα της κτηνοτροφίας, με στόχο τη στήριξή τους και την επαναδραστηριοποίηση των επαγγελματιών σε πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική βάση.

Ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου Μόρφου Θεόφιλος Μιλτιάδης ευχήθηκε να ολοκληρωθεί το φράγμα του Μυλλούρη επί υπουργίας του κ. Σενέκη, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να τελέσει και τα εγκαίνιά του. Εκτίμησε ότι το φράγμα θα αποτελέσει την καρδιά της πλατείας και του Σερράχη, ο οποίος διασχίζει την κοινότητα.

Ο κ. Μιλτιάδης ανέφερε ότι πέρσι οι κάτοικοι πότιζαν τους πλάτανους για να μην ξεραθούν και χαθεί το Παλαιχώρι. Είπε ότι οι επικεφαλής του Υπουργείου Γεωργίας και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες των αγροτών και της κοινότητας, προσθέτοντας ότι η ανάγκη να σχηματίσουν ιδία γνώμη ήταν ο λόγος που ζητήθηκε να γίνει η σύσκεψη στο Παλαιχώρι.

«Δεν ζητούμε κάτι παράλογο, αλλά βασικά αγαθά διαβίωσης», είπε, προσθέτοντας ότι το Παλαιχώρι αναπτύσσεται, συγκρατεί τους κατοίκους του παρά τα προβλήματα και παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού. Ζήτησε, επίσης, κίνητρα για να παραμείνουν οι κάτοικοι και τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχήθηκε, τέλος, με καλό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών να ξεπεραστούν τα εμπόδια και το φράγμα να ολοκληρωθεί σε ενάμιση χρόνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ