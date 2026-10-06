ΔΗΚΟ Πάφου: «Η αποχή μας δεν ήταν αποχή ευθύνης .Ζητήσαμε πρώτα την επίσημη θέση του Υπουργείου»

Σε τοποθέτησή της, η Δημοτική Ομάδα αναφέρει ότι επέμενε στην ανάγκη να ζητηθεί προηγουμένως η επίσημη θέση του αρμόδιου Υπουργείου, καθώς, όπως υποστηρίζει, πρόκειται για ζήτημα με έντονο ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό.

Όπως επισημαίνει, η θέση της Κυβέρνησης δεν θα έπρεπε να υπαγορεύσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να ακουστεί, να αξιολογηθεί και να συνεκτιμηθεί πριν από την τελική κρίση.

Η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ Πάφου υπογραμμίζει παράλληλα ότι ο Δήμος, ως μέρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμός του Κράτους, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις ευρύτερες διαστάσεις αποφάσεων που αφορούν ιστορική μνήμη, τοπωνύμια και εθνικούς συμβολισμούς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προηγούμενη συζήτηση του θέματος, το 2021.

Η Δημοτική Ομάδα θέτει ερωτήματα προς τους δημοτικούς συμβούλους που συμμετείχαν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας να διευκρινίσουν ποια ήταν η θέση τους και ποια επιχειρήματα είχαν οδηγήσει στη μη προώθηση της σχετικής πρότασης. Παράλληλα, ζητά να εξηγηθεί τι έχει αλλάξει σήμερα και το ίδιο ζήτημα αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

Η Δημοτική Ομάδα διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα κανενός να αναθεωρεί τη θέση του, σημειώνοντας ότι η αλλαγή άποψης είναι θεμιτή όταν στηρίζεται σε νέα δεδομένα ή διαφορετική αξιολόγηση. Ωστόσο, ζητά, όπως αναφέρει, «συνέπεια, διαφάνεια και ξεκάθαρη αιτιολόγηση».

Σε σχέση με την αποχή από την ψηφοφορία, το ΔΗΚΟ Πάφου αναφέρει ότι αρχική θέση του ήταν η αναβολή της τελικής απόφασης, ώστε να ζητηθεί και να αξιολογηθεί η επίσημη θέση του αρμόδιου Υπουργείου. Από τη στιγμή που το αίτημα για αναβολή δεν έγινε αποδεκτό και η διαδικασία προχώρησε σε ψηφοφορία, η Δημοτική Ομάδα επέλεξε να απέχει. «Η αποχή μας, επομένως, δεν ήταν αποχή ευθύνης.

Ήταν συνειδητή θεσμική στάση», αναφέρει χαρακτηριστικά. Καταλήγοντας, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ Πάφου σημειώνει ότι, όταν τεθεί ενώπιόν της η τελική απόφαση με όλα τα δεδομένα, θα αναλάβει την ευθύνη της ψήφου της.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τους Δημοτικούς Συμβούλους Αγάθη Σαββίδου, Γιάννη Κουλουντή, Ανθή Λεωνίδου Στρόππου και Αντώνη Χριστοδούλου.