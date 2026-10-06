Τσολάκη: Η κυβέρνηση επιδιώκει ουσιαστικό διάλογο με το ΕΤΕΚ

Η κ. Τσολάκη μιλούσε το βράδυ της Τρίτης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην τελετή απολογισμού του ΕΤΕΚ για την τριετία 2023-2026, καθώς και στην απονομή του Βραβείου Μηχανικής ΕΤΕΚ 2026 και τιμητικών βραβεύσεων και διακρίσεων. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του επιμελητηρίου στη Λευκωσία.

Η Υπουργός είπε ότι επιδιώκεται ανοικτός και παραγωγικός διάλογος, ώστε η συνεργασία της πολιτείας με την επιστημονική και τεχνική κοινότητα να μετατρέπει τις προκλήσεις σε συγκεκριμένες πολιτικές και έργα με πραγματικό όφελος για την κοινωνία. Χαρακτήρισε το ΕΤΕΚ διαχρονικά σημαντικό θεσμικό και επιστημονικό εταίρο, προσθέτοντας ότι η τεχνογνωσία των μελών του, η επιστημονική τεκμηρίωση και η συμμετοχή του στον δημόσιο διάλογο συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πολιτικών και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη, την οικονομία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι ο εκσυγχρονισμός της χώρας και η οικοδόμηση ισχυρής, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας, σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους και κοινωνίας που αξιοποιεί τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης προς όφελος όλων. Για τον σκοπό αυτό προωθούνται μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ενίσχυση των υποδομών και την επιτάχυνση της μετάβασης, ενώ παράλληλα επιδιώκεται ένα κράτος που λειτουργεί αποτελεσματικά, με διαφάνεια και απλούστερες διαδικασίες.

Η κ. Τσολάκη χαρακτήρισε καθοριστική τη συνεργασία με το ΕΤΕΚ και την ευρύτερη επιστημονική και τεχνική κοινότητα, τονίζοντας τη σημασία του θεσμικού διαλόγου και της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών. Ειδική αναφορά έκανε στη συνεργασία για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδότησης της ανάπτυξης και του οικοδομικού ελέγχου, με ταχύτερες, ψηφιακές διαδικασίες και σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κτιρίων. Ο τεκμηριωμένος διάλογος, είπε, είναι αναγκαίος ώστε οι μεταρρυθμίσεις να είναι εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές και να εξυπηρετούν τον πολίτη.

Μιλώντας για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης, η Υπουργός σημείωσε ότι μεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο σχεδιασμού, οικοδόμησης και οργάνωσης του μέλλοντος και απαιτούν νέες προσεγγίσεις, σύγχρονες δεξιότητες και υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή, στην ομιλία του και στον απολογισμό της τριετίας, είπε ότι η τεχνική γνώση δεν πρέπει να εισέρχεται στη διαδικασία μόνο για την υλοποίηση ή τη νομιμοποίηση μιας ήδη ειλημμένης απόφασης, αλλά να συμβάλλει στη διαμόρφωσή της. Κάλεσε την πολιτεία να εμπιστευθεί περισσότερο τους μηχανικούς και να αξιοποιεί συστηματικά τη γνώση και την εμπειρία τους, όχι εκ των υστέρων. «Οι μηχανικοί μπορούν και πρέπει να αποτελούν σταθερούς εταίρους της Πολιτείας σε αυτή την προσπάθεια: με γνώση, ευθύνη, ανεξαρτησία κρίσης και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον», ανέφερε.

Ο κ. Κωνσταντή συνέδεσε τον απολογισμό με το ερώτημα του ρόλου της Μηχανικής Επιστήμης και της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία και τον τόπο. Όπως είπε, η σύγχρονη Μηχανική Επιστήμη γίνεται πιο εξωστρεφής και διεπιστημονική, με προσανατολισμό στο κοινωνικό και δημόσιο όφελος. Η τεχνική γνώση, πρόσθεσε, αποκτά πλήρη αξία ως δημόσιο αγαθό όταν υπηρετεί την κοινωνία.

Αυτή ήταν, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, η προσέγγιση με την οποία το επιμελητήριο προσπάθησε να υπηρετήσει τον ρόλο του την τελευταία τριετία: όχι ως παρατηρητής, αλλά ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, που παρεμβαίνει, τεκμηριώνει, προτείνει, συνεργάζεται και, όταν χρειάζεται, επιμένει ή συγκρούεται, με ανεξαρτησία, επιστημονικότητα και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Μεγάλο μέρος της δράσης του ΕΤΕΚ αφορούσε τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης και του ελέγχου της ανάπτυξης. Ο κ. Κωνσταντή σημείωσε ότι η λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και η μετάβαση σε περισσότερο ψηφιακές διαδικασίες άλλαξαν ένα σύστημα δεκαετιών. Το ΕΤΕΚ στήριξε τη μεταρρύθμιση, είπε, αλλά όχι άκριτα.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τη θεσμοθέτηση του Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών, που αποτελούσε διεκδίκηση πολλών ετών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για αλλαγές που αφορούν άμεσα την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς καθορίζουν ποιος έχει την ευθύνη της μελέτης και της επίβλεψης, με ποιες προϋποθέσεις ασκείται ένα επάγγελμα και πώς προστατεύεται ο πολίτης.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ αναφέρθηκε επίσης στις επικίνδυνες και κοινόκτητες οικοδομές, στην ανάγκη τακτικών επιθεωρήσεων και συντήρησης, καθώς και στον προσεισμικό έλεγχο. Τα ζητήματα αυτά, είπε, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μόνο όταν εμφανιστεί πρόβλημα. «Πρέπει να περάσουμε από την κουλτούρα της εκ των υστέρων αντίδρασης σε μια κουλτούρα πρόληψης και διαρκούς φροντίδας των κτηρίων μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πρόληψη είναι ευθύνη που αναλαμβάνεται πριν την επιβάλει η ανάγκη.

Στις προτεραιότητες του ΕΤΕΚ, πρόσθεσε, ήταν και η ασφάλεια και υγεία στην εργασία, με έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων στα εργοτάξια και στην ανάπτυξη ουσιαστικής κουλτούρας πρόληψης. Κάλεσε τον παρόντα Υπουργό Εργασίας να συνεχίσει την προσπάθεια για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Ως πεδίο με απτά αποτελέσματα κατά την τριετία χαρακτήρισε τη στεγαστική πολιτική. Σημαντικό μέρος των εισηγήσεων του ΕΤΕΚ από το 2023, είπε, έχει ήδη ενσωματωθεί ή βρίσκεται σε πορεία εφαρμογής. Εκκρεμεί, ωστόσο, η εισήγηση για σύσταση ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής, ο οποίος θα μελετά, θα προγραμματίζει, θα καθοδηγεί και θα παρεμβαίνει έγκαιρα.

Ο κ. Κωνσταντή είπε ότι κρίσιμο ζήτημα είναι τι είδους κατοικία παράγεται, για ποιους και πού, κατά πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών, αξιοποιεί το υφιστάμενο και κενό απόθεμα και συνδέεται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ποιότητα ζωής. Ως σημαντικό επιστέγασμα ανέφερε την πρόσφατη επιλογή του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ύστερα από εισήγηση του ΕΤΕΚ, να προηγηθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπτυξη επτά κρατικών τεμαχίων προσιτής κατοικίας.

Απευθυνόμενος στον παρόντα Υπουργό Εσωτερικών, ο κ. Κωνσταντή επικαλέστηκε αναφορά του κ. Ιωάννου ότι τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την προσιτή στέγη τον εξέπληξαν ευχάριστα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η προσέγγιση πρέπει να συνεχιστεί και να αποτελέσει σταθερή κατεύθυνση για τον ΚΟΑΓ.

Για τις επικίνδυνες και κοινόκτητες οικοδομές, τη λειτουργία των διαχειριστικών επιτροπών και τις τακτικές επιθεωρήσεις, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ είπε ότι έχει διανυθεί μεγάλη απόσταση, αλλά απομένει το τελευταίο, κρίσιμο μίλι. «Η ασφάλεια των οικοδομών και η προστασία των πολιτών απαιτούν να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτής της προσπάθειας», σημείωσε.

Για τα δημόσια έργα, ανέφερε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά ή διεκπεραιωτικά, αλλά ως επενδύσεις που διαμορφώνουν για δεκαετίες το δομημένο περιβάλλον και οφείλουν να συνδυάζουν ποιότητα, χρόνο, κόστος και δημόσιο όφελος. Απευθυνόμενος στην Υπουργό Μεταφορών, είπε ότι αναμένουν αποφασιστικότητα για το κυκλοφοριακό και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Μικρές και σωστά επιλεγμένες παρεμβάσεις, όταν υλοποιούνται έγκαιρα και εντάσσονται σε συνεκτικό σχεδιασμό, μπορούν να προσφέρουν άμεση ανακούφιση στην καθημερινότητα, ανέφερε, προσθέτοντας: «Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε δίπλα σας».

Ο κ. Κωνσταντή είπε ότι το ΕΤΕΚ παρενέβη συστηματικά σε ζητήματα ενεργειακής πολιτικής και μετάβασης σε πιο ανθεκτικό και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. Αναφέρθηκε ακόμη στην ψηφιακή αδειοδότηση, στο Building Information Modeling, στην αξιοποίηση δεδομένων και στα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία, όπως είπε, αλλάζουν ήδη τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση έργων και υποδομών.

Σταθερές προτεραιότητες της τριετίας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, ήταν επίσης η πολεοδομική ανάπτυξη, ο χωρικός σχεδιασμός και η προστασία του περιβάλλοντος. Αναφερόμενος στην παρέμβαση για τον Ακάμα, υποστήριξε ότι τα έργα σε προστατευόμενες περιοχές πρέπει να σχεδιάζονται με ειδικές προδιαγραφές, διεπιστημονική προσέγγιση και το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η ουσιαστική διαβούλευση, σημείωσε, δεν είναι τυπικό στάδιο επικύρωσης αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί, αλλά εργαλείο για καλύτερη πολιτική. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται οι θέσεις του ΕΤΕΚ για τα νέα Τοπικά Σχέδια και η πρωτοβουλία για το αστικό κέντρο της Λευκωσίας.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντή ευχαρίστησε τους Τουρκοκύπριους συναδέλφους που προσκλήθηκαν στην τελετή και αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα για ενίσχυση της συνεργασίας και των κοινών προσπαθειών για επανένωση. Όπως πρόσθεσε, η συνεργασία αυτή υπήρξε και θα παραμείνει σημαντική προτεραιότητα για το ΕΤΕΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ